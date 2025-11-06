女麻醉師丈夫睇色情片 2歲女遺車上監生熱死 裁決當日自殺亡

美國亞利桑那州38歲男子斯科爾茨(Christopher Scholtes)因將2歲女兒帕克(Parker)遺留車內監生熱死，原定11月5日出庭，料被判囚20至30年，但他在當日清晨被發現陳屍家中，相信是自殺身亡。 玩機 飲酒 睇AV忘卻幼女 案發在2024年7月，斯科爾茨將帕克留在自家本田雅閣後座「午睡」，聲稱開啟空調後便進屋玩PlayStation、飲酒並觀看成人影片長達3小時。期間車輛熄火，車內溫度飆升至攝氏42.7度，女童活活熱死。警方調查發現，斯科爾茨當天還曾兩度將帕克獨留車中，自己前往超市偷竊啤酒飲用。

閉路電視揭被告說謊 案發後斯科爾茨向登門調查的警員稱，他於當日下午約2時半駕車回到家，見2歲女兒Parker仍在車上睡覺，於是便不吵醒她。但警方調查後認為，他是因為只顧放好買回來的食物，以及顧著玩遊戲機，而把女兒留在車上；而警方從閉路電視亦發現，斯科爾茨的座駕早於下午12時50分已回到家，並非他所說的2時半。至當日下午4時，妻子回家見女兒不在屋內，才發現她已在車上奄奄一息。

妻子曾多次警告「別再把孩子留車裡」 斯科爾茨的妻子埃里卡(Erika Scholtes)是當地醫院麻醉師，案發時正在工作。夫妻手機紀錄顯示，埃里卡曾多次警告丈夫「別再把孩子留車裡」，事發後更悲痛發短訊稱「我們失去她了……她是完美的」。斯科爾茨則回覆：「我殺死了我們的寶貝。這不是真的。」