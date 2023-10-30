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國際
2023-10-30 17:20:33

好人好事｜星洲善心男奇招派錢 網民動腦筋尋寶 感受天降幸福

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男子把鈔票藏在公園椅子、草叢等不同地點。(互聯網)

男子把鈔票藏在公園椅子、草叢等不同地點。(互聯網)

做善事也充滿創意和心思，抵讚！新加坡一名男子過去一個半月，將紙鈔藏在公眾地方的長椅、水管、草叢等不同角落，拍攝「藏寶」地點附近的環境並提示靠近區內哪些地標，再將影片上傳至TikTok，讓網民動腦筋尋寶。

派錢如猜謎遊戲

當地《8視界新聞網》報道，這名神秘男藏匿的鈔票面額由2050元新加坡元(114285港元)不等，影片從9月初開始上傳至＠CommunityBenefactor帳號。每段影片都會寫上他當日的感受或提示藏錢地點，例如「太陽猛烈，行到汗流浹背才找到藏錢的地點」，「把兩張20元鈔票藏在這裡」，提示「(藏錢處)是另一熱點，相信很多人會猜到」，「(藏錢地點)下過大雨，這樣給了很大提示」，「靠近Bukit Panjang一間出名的麵店」。

男子受訪表示，最初看到外國網民在TikTok這樣做，從中得到靈感，「我一直在網上捐款給慈善機構，但沒有感受到真正的滿足感，因為不知道自己捐的錢，是否真正幫到有需要的人」。

男子說，太陽猛烈，行到汗流浹背才找到藏錢的理想地點。(互聯網) 男子說把兩張20元鈔票藏在草叢。(互聯網) 男子說，藏錢處是熱點，相信很多人會猜到。(互聯網) 男子說，藏錢地點下過大雨，這給了網民很大提示。(互聯網) 男子提示，地點靠近Bukit Panjang一間出名的麵店。(互聯網) 男子拍攝藏錢地點附近的環境。(互聯網)

為甚麼要這樣行善？

男子認為，不僅窮人需要錢，一般人若拿到50元，可以用來買一些小東西，這樣也能讓他們感受到幸福，「彷彿宇宙眷顧著他們一樣」。

他說，藏鈔票的地點都是臨時決定，至今已先後把500新加坡元(2,860港元)鈔票，藏在19個不同的地方，往後會繼續以這種方式派錢，希望其他善長加入，或資助他行善。

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