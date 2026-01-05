委內瑞拉｜特朗普警告委國代總統：若不正確行事 代價比馬杜羅更嚴重

美軍上周六（3日）凌晨突襲委內瑞拉首都加拉加斯，生擒總統馬杜羅夫婦到美國紐約受審，馬杜羅將於當地周一（5日）中午出庭，聽取針對他的指控。出任為期90日的代理總統羅德里格斯周日在總統府，主持首次內閣會議，制定戰略方針，應對美國政府的行動，她呼籲國家團結，維護民族精神。羅德里格斯在社交平台表示，她邀請美國政府共同制定合作議程，促進共同發展。
美國總統特朗普接受傳媒訪問時警告，若果羅德里格斯不配合美國「做正確的事」，她將會付出巨大的代價，可能比馬杜羅更加嚴重，但他沒有進一步解釋。他又指，委內瑞拉是一個徹底失敗的國家，在各方面都是災難，重建不是壞事，美國將會治理和修復委內瑞拉，適當時舉行選舉。特朗普另提到，美國需要全面獲取委內瑞拉的石油及其他資源，石油公司很想進入當地，又指委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個國家，並稱「我們絕對需要格陵蘭島」。
魯比奧強調非對委內瑞拉開戰
美國國務卿魯比奧接受美媒訪問時就強調，美國的目標是打擊毒品走私，而非對委內瑞拉開戰，並不尋求徹底政權更迭，只要羅德里格斯及其餘內閣成員遵守美方的要求，美方也準備好與他們合作，所以目前談論民主選舉言之尚早。魯比奧又指委內瑞拉的下任領袖應符合美國利益，包括防止當地石油落入美國敵對勢力，及阻止毒品走私。外電分析魯比奧暗示美國將來不會在委內瑞拉的治理中扮演重要角色。
特朗普較早時揚言，不排除在當地發動第二波軍事行動，但魯比奧接受訪問時說，美國傾向繼續透過石油出口禁運的方式，向委內瑞拉施壓，認為制裁措施已有足夠影響力。當被問到古巴政府會否是美國下一個目標時，魯比奧認為他們有「很大麻煩」，但不會透露美國在這方面的政策。
委代理總統提出與美國制定合作議程
委內瑞拉代理總統羅德里格斯說，有必要在不干涉彼此內政的基礎上，推動與美國建立平衡關係，並向特朗普說，委內瑞拉人民和地區值得享有和平與對話，而非戰爭。羅德里格斯在社交平台表示，她邀請美國政府共同制定合作議程，促進共同發展、在國際法框架內、加強持久共存。委內瑞拉渴望在沒有外部威脅、享有尊重與國際合作的環境中生活。