委內瑞拉｜特朗普警告委國代總統：若不正確行事 代價比馬杜羅更嚴重

美軍上周六（3日）凌晨突襲委內瑞拉首都加拉加斯，生擒總統馬杜羅夫婦到美國紐約受審，馬杜羅將於當地周一（5日）中午出庭，聽取針對他的指控。出任為期90日的代理總統羅德里格斯周日在總統府，主持首次內閣會議，制定戰略方針，應對美國政府的行動，她呼籲國家團結，維護民族精神。羅德里格斯在社交平台表示，她邀請美國政府共同制定合作議程，促進共同發展。

魯比奧強調非對委內瑞拉開戰

美國國務卿魯比奧接受美媒訪問時就強調，美國的目標是打擊毒品走私，而非對委內瑞拉開戰，並不尋求徹底政權更迭，只要羅德里格斯及其餘內閣成員遵守美方的要求，美方也準備好與他們合作，所以目前談論民主選舉言之尚早。魯比奧又指委內瑞拉的下任領袖應符合美國利益，包括防止當地石油落入美國敵對勢力，及阻止毒品走私。外電分析魯比奧暗示美國將來不會在委內瑞拉的治理中扮演重要角色。

特朗普較早時揚言，不排除在當地發動第二波軍事行動，但魯比奧接受訪問時說，美國傾向繼續透過石油出口禁運的方式，向委內瑞拉施壓，認為制裁措施已有足夠影響力。當被問到古巴政府會否是美國下一個目標時，魯比奧認為他們有「很大麻煩」，但不會透露美國在這方面的政策。