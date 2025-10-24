嬉戲模仿女子拳擊賽　18歲女打死23歲男 (有片)

哥倫比亞巴蘭幾亞2名年輕人，日前打鬧模仿2名女網紅的拳擊賽，詎料在一陣亂拳互揮後，其中一名23歲法律系學生男子突然倒地不起，送院不治，與他打鬧的女子因過失殺人被捕。
綜合報道，事緣當地女網紅Andrea Valdiri與Yina Calderón於18日晚上在波哥大Medplus體育館進行拳擊賽。Yina在比賽中頭部被Andrea擊中多拳後，很快就放棄比賽，令Andrea輕鬆取勝但意猶未盡，賽事在哥倫比亞引起熱議。賽事翌日(19日)凌晨，18歲女子Melani Salome Sánchez與23歲男友人Camilo Andrés Garzón Díaz等幾名友人在街頭談及這場賽事，更興致勃勃提議模仿一番，Melani與Camilo就戴上拳套，在眾人的笑聲中愉快開戰。
男子被擊中頭部後倒地
網上流傳影片顯示，Melani與Camilo拳來拳往，互有閃避，亦有擊中，其後Camilo似放棄繼續，Melani卻未意會，再出拳擊中對方頭部，Camilo就突然失去意識倒地，眾人隨即將他送院，可惜送院幾分鐘就被宣佈不治。Melani因為涉嫌過失殺人被警方拘捕，案件仍在調查中，司法部消息指，死者遺體已送往法醫研究所，正等候驗屍結果。
Un lamentable hecho tiene conmocionada a la ciudad de Barranquilla. Un joven estudiante de Derecho de 23 años perdió la vida tras recibir un golpe durante una supuesta “simulación” de pelea.— Luis Beltran (@luisbeltrannoti) October 21, 2025
El incidente ocurrió en el barrio Alto Prado, cuando el joven Camilo Andrés Garzón Díaz… pic.twitter.com/scVzfTWEfQ