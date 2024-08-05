孟加拉反政府示威逾300死 哈西娜辭任總理離國 軍方組臨時政府

孟加拉周日（4日）爆發新一輪反政府示威，數以萬計民眾在首都達卡及多個城市上街，要求總理哈西娜（Sheikh Hasina）下台，示威者又發起不合作運動，呼籲罷工及拒絕交稅，並封鎖主要高速公路，與警方及執政黨的支持者爆發流血衝突，警員發射實彈、橡膠子彈及催淚彈，驅散示威者，造成至少100人死亡，包括至少14名警員，數百人受傷。哈西娜今日（5日）宣布辭職，結束15年執政，外電指她連同胞妹坐軍用直升機前往印度，此前有消息指其官邸已被大批示威者進佔。陸軍參謀長表示，將成立臨時政府管理國家。

學生不滿公務員配額制度引發示威

孟加拉上月因學生團體對公務員職位配額制度不滿而觸發全國大規模示威，造成超過200人死亡，最高法院後來裁定，大幅削減退伍軍人家屬配額，由三成減至百分之三，但示威者繼續要求官員問責。哈西娜星期日曾指參與新一輪示威的並非學生，而是企圖破壞國家穩定的恐怖分子，指他們進行破壞，應該以鐵腕對付，有示威學生表示，目睹五人頭部中彈倒斃在面前。當局宣布當地周日下午6時無限期宵禁，又將周一（5日）至周三（7日）列為假期，是當地上月示威以來首次實施宵禁。法院無限期關閉。當局又中斷流動網路服務，無法使用Facebook和包括WhatsApp等短訊應用程式。

