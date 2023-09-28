孟加拉登革熱大爆發近1000人死亡

孟加拉最近數月爆發登革熱病，造成接近1,000人死亡。登革熱透過伊蚊叮咬傳染給人類，受氣候變化影響，今年夏天孟加拉等南亞地區異常炎熱和潮濕，助長了伊蚊的繁殖，令疫症一發不可收拾。登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹和出疹。嚴重情況下登革熱可導致內出血，從而引致死亡。

登革熱｜港常見白紋伊蚊可傳播登革熱

當登革熱患者被病媒蚊叮咬後，病媒蚊便會帶有病毒，若再叮咬其他人，便有機會將病毒傳播。在孟加拉出現的伊蚊是主要傳播登革熱的埃及伊蚊，香港常見的白紋伊蚊也會傳播該病毒。在孟加拉，登革熱原是季節性疾病，但因雨季較以前熱和潮濕，自2000年首次爆發後，登革熱變得更常出現。醫生又指，與過去數年比較，目前的登革熱患者病情惡化速度較以前更加快。孟加拉官員稱，在過去兩個月每天多達20人死亡，累計死亡人數已超出過去22年總和。

世衛指孟加拉全國64個地區均出現登革熱感染個案，今年至目前為止，已有逾13.8萬人感染，首都達卡醫院被患者逼爆。當局已呼籲大眾清理積水和污水，以防伊蚊繁殖，但有衛生專家認為這並不足夠，指大家視登革熱為短暫疾病，幾天後便無事，而缺乏長遠和有效的措施。