宇宙神秘發光問號 或數十億光年外星系活動 預示銀河系終極命運

美國太空總署(NASA)韋伯太空望遠鏡捕捉到的最新影像中，出現一個閃閃發光的問號形狀物體，科學家認為這是兩個星系相互碰撞的結果。 捕捉到年輕恆星影像 美國有線電視新聞網(CNN)報道，這張以近紅外線拍到的原始照片在7月26日公布，捕捉到一對年輕恆星赫比格-哈羅46/47(Herbig-Haro 46/47)的影像，問號物體則在照片一角。這對恆星距離地球1470光年，位於銀河系內的船帆座(Vela constellation)，它們仍在活躍地形成，且運行軌道接近彼此。 韋伯太空望遠鏡「厲害」之處 自1950年代起，太空與地面的望遠鏡就在觀測及研究這兩顆恆星，但高度敏感的韋伯太空望遠鏡拍到迄今解析度最高且最詳盡的影像。NASA斥資約90億美元(約702億港元)打造的韋伯太空望遠鏡，能以比其他太空望遠鏡更長波長的光來觀測宇宙。 韋伯太空望遠鏡揭示了有關宇宙起源的資訊，但科學家在這張影像背景中發現這個神秘物體，帶來更多謎團。科學家仍未仔細觀測或研究這個「宇宙問號」，因此無法確切得知其起源與組成。

專家：肯定問號不是 恆星 但根據這個物體的外觀和位置，科學家有一些頭緒。伊利諾伊州立大學物理系助理教授卡普蘭(Matt Caplan)表示：「你可以排除的第一件事就是，這是銀河系中的恆星。恆星總是有些非常大的尖銳物，這是因為恆星是點狀的。」 他指，如果仔細觀測，韋伯太空望遠鏡通常可以讓人看到6至8個恆星「尖頭」。至於問號形狀代表些甚麼，卡普蘭說：「這馬上告訴你這不是一顆恆星。」 數十億光年外星系活動 韋伯太空望遠鏡的科學探索行動是由太空望遠鏡科學研究所(Space Telescope Science Institute)管理，該研究所的外聯辦公室教育與外聯科學家布里特(Christopher Britt)指，這可能是兩個星系合併的結果，可能發生在數十億光年外，比赫比格-哈羅46/47還要遠得多。 布里特說：「我們的銀河系外還有很多、很多星系。這看起來像是你經常會碰到的事，隨著星系在宇宙時間內增長與演化，它們有時候會與附近鄰居相撞。當那種情況發生，他們可能會被扭曲成所有不同形狀，顯然包括問號形狀在內。」

問號形狀物體之前已觀測過 專家指，這可能是首次看到這種特定物體，但星系合併成像問號的形狀，早前也曾觀測到，包括烏鴉座(Corvus constellation)天線星系(Antennae Galaxies)出現的翻轉問號形狀。布里特說，除此之外，大多數的星系在形成的歷史中，有許多類似這種的相互作用，但不會持續很長時間。 卡普蘭說：「在太空中無法讓任何東西不動。太陽繞著銀河系運行時會移動，而由恆星組成的銀河系會隨著引力拉扯的方向移動。」 料銀河系將與其他星系合併 布里特說，這樣的合併也是我們自身銀河系的最終命運，銀河系將在約40億年內與仙女座星系(Andromeda galaxy)合併，但不知道會形成甚麼形狀。 布里特指出，這個問號形狀也可能「表明兩個星系受引力影響發生合併」。他說：「依我看來，問號頂部的鈎子形狀，看來很像我們所稱的潮尾(tidal tail)，也就是恆星與氣體流被扯掉並飛入太空。」