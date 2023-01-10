家長注意｜電動搖床致100名嬰兒死亡 美國再發警告籲家長停用

美國嬰兒用品製造商Fisher-Price於2009年推出電動搖床Rock ’n Play大受歡迎，但2019年被指10年來導致最少32名嬰兒後全面回收，並呼籲民眾「立即停用」。美國消費品安全委員會(CPSC)周一再次呼籲民眾停用，並透露該款搖床估計導致100名嬰兒死亡。

家長注意｜19年回收後仍有8嬰兒死亡 二手網仍有售

Rock ’n Play於4年前回收時，被指無安全帶，嬰兒有機會翻身臉朝下或向兩側翻身。CPSC在最新聲明中說，即使該搖床已回收並禁售，但仍有嬰兒因該產品死亡，「我們估計約100名嬰兒死於Rock ’n Play上，其中8宗於宣布回收後出現」。根據網上搜尋結果，有香港二手網一年前仍有Rock ’n Play搖床轉售。報道指，所有死亡個案均出現於睡在該搖床內，因搖床30度傾斜導玫嬰兒死於窒息，市場上其他搖床是平放的。事實上，美國兒科學會也建議嬰兒應躺在平放的表面上睡覺。