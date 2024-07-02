富士山開山｜內地遊客「拖喼」登山　外國人穿背心短褲零裝備！(有片)

富士山夏天開山，不少遊客慕名而來。為控制人流，當局限制每天最多4,000人登山，並且採用預約制等。不過，周一開山首天，仍有不少人不知新措施，行至上山的閘口前無法出示「門票」黃色手帶，而須即場「買飛」。當地傳媒稱另一「異像」是外國遊客似乎只是到富士山打卡拍照，零裝備上山，甚至僅穿背心短褲，有中國遊客更「拖喼」登山。

山路難行 遊客：不會有下次

周一大風加上落雨，天氣惡劣，但仍有不少人連風褸也沒有，其中一名女子更穿小背心。一名中國遊客被日媒「重點」拍攝，因為他穿短袖衫、短褲和皮鞋之餘，還拖著一個細行李箱，在山路上相當突出。那名內地遊客打開行李箱，裡面裝了一些東西。他走上斜坡時還舉起行李箱，展示那很輕便。另兩名似乎是父子的內地遊客到了登山入口，才知要先付「入場費」和領取手帶，最後須回到接待處付錢。也有遊客不知行富士山非易事，一名母親到日本探望兒子，母子兩人打算一同登山，但最後母親返回入口處等待兒子歸來。兒子回來時向記者說不會有下次，展示了山上的大霧照片，而且山路也不易行。