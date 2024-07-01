富士山開山！山梨縣吉田口步道設閘門收費兼限制人數 登山客初體驗：很好的經歷(多圖有片)

日本富士山靠山梨縣側的吉田口登山步道周一(7月1日)起開放，象徵著夏天登山季開始。縣府今年首度實施限制單日登山人數及開徵通行費等措施，希望緩解「過度旅遊」(overtourism)問題。
因近年、尤其是疫後富士山登山客持續增加，山梨縣政府從今個登山季開始實施限制從吉田口登山步道登山的人數，單日上限為4,000人，以及徵收每人2,000日圓(約96.9港元)通行費和網上預約登山等措施。
富士山｜登山客：很喜歡新措施的原意
47歲的印度登山客Chetna Joshi在五合目受訪表示，「真的很喜歡這個措施的原意，因為你尊重這座山，就必須限制人數」，富士山近年的登山客擠擁程度，堪比在珠穆朗瑪峰上人滿為患的「交通擠塞」。周一，富士山上刮起強風，且細雨綿綿，登山客攻頂難度倍增，但Joshi認為，走在登山步道仍是一次「很好的經歷」。
富士山｜登山季吸引逾22萬人
富士山山頂一年之中大部分時間積雪，每年7月至9月是登山季，吸引逾22萬人到來「朝聖」，其中不少人連夜長途跋涉，前往海拔3,776米的山頂觀看日出。有些人睡在登山步道上或隨地生火取暖，有些人試圖不休息連夜攻頂，結果因此生病或受傷。
富士山｜從東京乘搭2小時鐵路到來「朝聖」
民眾從東京市中心乘搭約2小時的鐵路，即可抵達被視為象徵日本的富士山，且能在方圓數公里內欣賞這日本第一高峰的美景。富士山4條登山步道中，除了吉田口登山步道位於山梨縣，其他3條均在靜岡縣。約6成人會從東京過去相對較方便的吉田口登山步道登山，而靜岡縣內的步道，暫未收取通行費。
富士山｜登山面臨風險
每年夏天都有不少人裝備不足就攀登富士山。山梨縣知事長崎幸太郎曾表示，「新措施是為了優先保護(遊客的)安全」。上周，在富士山火山口附近發現3具遺體，另有一名男子與友人登山途中，在八合目暈倒不治。這提醒了民眾攀登富士山面臨的危險。
美國登山客Geoffrey Kula表示，「我認為自己準備過度」，「看了天氣預報，準備好幾套服裝，以防衣服濕掉或遇到其他類似狀況」，自己好像在面對一場「瘋狂的冒險」。