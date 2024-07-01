富士山開山！山梨縣吉田口步道設閘門收費兼限制人數 登山客初體驗：很好的經歷(多圖有片)

日本富士山靠山梨縣側的吉田口登山步道周一(7月1日)起開放，象徵著夏天登山季開始。縣府今年首度實施限制單日登山人數及開徵通行費等措施，希望緩解「過度旅遊」(overtourism)問題。

因近年、尤其是疫後富士山登山客持續增加，山梨縣政府從今個登山季開始實施限制從吉田口登山步道登山的人數，單日上限為4,000人，以及徵收每人2,000日圓(約96.9港元)通行費和網上預約登山等措施。

富士山｜登山客：很喜歡新措施的原意

47歲的印度登山客Chetna Joshi在五合目受訪表示，「真的很喜歡這個措施的原意，因為你尊重這座山，就必須限制人數」，富士山近年的登山客擠擁程度，堪比在珠穆朗瑪峰上人滿為患的「交通擠塞」。周一，富士山上刮起強風，且細雨綿綿，登山客攻頂難度倍增，但Joshi認為，走在登山步道仍是一次「很好的經歷」。