小兒麻痺症變種英國搞響警號 疫情打亂學校疫苗接種恐爆發

小兒麻痺症(Polio)或近40年來首次在英國傳播，有衛生官員更稱為「全國事故」；在倫敦部分地區的污水樣本中發現小兒麻痺症「疫苗衍生病毒」（vaccine-derived poliovirus，VDPV），並很大機會在社區傳播。當局呼籲家長要確保子女已接種最新的小兒麻痺症疫苗，特別是新冠肺炎疫情爆發打亂了學校為學童提供的接種計劃。

小兒麻痺症可透過咳嗽、打噴嚏和接觸遭帶有病毒糞便污染的物體，導致患者癱瘓的機率是100分之一，兒童較為高危。《每日郵報》稱，根據英國衛生安全局數據，在2月至5月期間曾數度偵察到小兒麻痺症「疫苗衍生病毒」，並且持續變種。可能是有人接種了病毒減弱了的活性病毒疫苗到英國，而他們的糞便含有病原體。衛生官員強調，普羅大眾減染的風險「相當低」，但正緊急追查是否有人受感染。英國對上一次發現小兒麻痺症是1984年，之後偶有境外輸入個案，至2003年才宣布該病絕跡英國。