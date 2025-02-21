小行星2032年或撞地球已算出確實日期　解決方法最可能用炸藥

專家已將小行星「2024 YR4」可能會在2032年撞擊地球的確實日期計算出來，美國國家航空暨太空總署(NASA)表示，最有可能的手段是向它發射1枚裝有炸藥的火箭，試圖改變它的路徑或徹底摧毀它。

綜合報道，「2024 YR4」目前每4年經過地球一次，最近一次是在 2024 年 12 月掠過，預料2028 年有足夠的空間讓它安全通過，不會與地球接觸，但 2032 年的情況則更加關鍵，科學家計算出，YR4 將於 2032年12月22日經過地球，大約在世界協調時間(UTC)中午時分(香港+8)。科學家表示，在那段時間內，地球將有20分鐘的時間窗口，決定是否會處於這顆小行星的軌道上。今年稍後，天文學家將能夠更準確地判斷它在 2032 年是否有可能撞擊地球。 「2024 YR4」之前一直受到每日監測，現已改用更大型的望遠鏡進行觀測，以便天文學家能夠更精確地測量其環繞太陽的運行路徑。