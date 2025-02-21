小行星2032年或撞地球已算出確實日期　解決方法最可能用炸藥

專家已將小行星「2024 YR4」可能會在2032年撞擊地球的確實日期計算出來，美國國家航空暨太空總署(NASA)表示，最有可能的手段是向它發射1枚裝有炸藥的火箭，試圖改變它的路徑或徹底摧毀它。
綜合報道，「2024 YR4」目前每4年經過地球一次，最近一次是在 2024 年 12 月掠過，預料2028 年有足夠的空間讓它安全通過，不會與地球接觸，但 2032 年的情況則更加關鍵，科學家計算出，YR4 將於 2032年12月22日經過地球，大約在世界協調時間(UTC)中午時分(香港+8)。科學家表示，在那段時間內，地球將有20分鐘的時間窗口，決定是否會處於這顆小行星的軌道上。今年稍後，天文學家將能夠更準確地判斷它在 2032 年是否有可能撞擊地球。 「2024 YR4」之前一直受到每日監測，現已改用更大型的望遠鏡進行觀測，以便天文學家能夠更精確地測量其環繞太陽的運行路徑。
相隔一日NASA將撞擊機率修訂為1.5%
此外，NASA於周三(19日)公布的數據中，顯示2024 YR4撞擊地球的機率高達3.1%，是有紀錄以來最具威脅性。不過，相隔一日，NASA就將撞擊機率修訂為1.5%。雖然如此，NASA認為仍有必要準備應對計畫。「2024 YR4」直徑約40至90公尺，其預期路徑可能影響全球8個人口最多的城市，包括哥倫比亞的波哥大、奈及利亞的拉各斯以及印度孟買，一旦真的撞擊地球、將有多達1.1億人受影響。假如世界各國的航太機構確定這顆小行星有可能撞擊地球。NASA官員指，最有可能的手段是在2032年、2024 YR4飛向地球時向它發射1枚裝有炸藥的火箭，試圖改變它的路徑或徹底摧毀它。他指表示：「要摧毀2024 YR4很容易，甚至不需要那麼多炸藥，關鍵在於如何找到它，並在正確的時間以正確的角度精準地投放炸藥，這才是最困難的部分」。