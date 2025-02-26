科學家曾表示一顆小行星「2024 YR4」有可能會在2032年撞上地球，引發不少人擔心。根據美國國家航空暨太空總署(NASA)最新消息，他們認為小行星 2024 YR4 可能出現的位置已經距離地球更遠，撞擊地球機率大大減至0.004%。

歐洲太空總署估計機率為0.002%

隨著科學家的觀測，撞擊地球機率也不斷改變。如今好消息傳出，美國太空總署目前估計，這塊太空岩石於2032年12月撞擊地球的機率大幅降低，僅剩0.004%；而歐洲太空總署（ESA）的風險評估也類似，機率為0.002%。

去年12月27日，望遠鏡發現的小行星2024 YR4估計寬度為40公尺至90公尺，相當於一棟大樓，如果與地球相撞，可能會毁滅一座城市，也因此被稱為「城市殺手」。但隨著科學家對小行星的分析，他們認為實際寛度要小得多。