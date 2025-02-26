科學家曾表示一顆小行星「2024 YR4」有可能會在2032年撞上地球，引發不少人擔心。根據美國國家航空暨太空總署(NASA)最新消息，他們認為小行星 2024 YR4 可能出現的位置已經距離地球更遠，撞擊地球機率大大減至0.004%。
美國太空總署先前曾發布消息稱，一顆巨大的小行星「2024 YR4」可能會在2032年12月22日撞擊地球，當時機率為3.1%，為20多年有記錄以來的最高可能性。消息傳出，不少人都感到擔憂，而聯合國也組成專家團隊，開始制訂如何應對小行星撞擊的應對。
歐洲太空總署估計機率為0.002%
隨著科學家的觀測，撞擊地球機率也不斷改變。如今好消息傳出，美國太空總署目前估計，這塊太空岩石於2032年12月撞擊地球的機率大幅降低，僅剩0.004%；而歐洲太空總署（ESA）的風險評估也類似，機率為0.002%。
去年12月27日，望遠鏡發現的小行星2024 YR4估計寬度為40公尺至90公尺，相當於一棟大樓，如果與地球相撞，可能會毁滅一座城市，也因此被稱為「城市殺手」。但隨著科學家對小行星的分析，他們認為實際寛度要小得多。
美國太空總署表示：「2024 YR4 小行星首次被發現時，雖然可能性很小，但還是有可能在2032年撞擊地球。隨著對該小行星的觀測數據不斷提交給小行星中心，美國太空總署噴氣推進實驗室 (JPL) 的專家們能夠計算出更精確的小行星模型，發現這顆小行星在地球上的可能性降低許多。」
美國將繼續觀察2024 YR4
美國太空總署補充說，「最新的觀測進一步降低了其未來軌跡的不確定性，2032年12月22日該小行星可能出現的位置範圍已經距離地球更遠。」美國政府機構表示，將繼續觀察小行星 2024 YR4，以便為科學目的進一步了解其大小。
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