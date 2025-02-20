小行星2032年撞地球機率增至3.1%，有紀錄以來最具威脅性。(網上圖片)

美國國家航空暨太空總署(NASA)預測，小行星「2024 YR4」2032年撞擊地球的機率，由最初的2%，增加至3.1%，成為現代預測史上最具威脅性的太空岩石，儘管它不會如6600萬年前導致恐龍滅絕的6英里(約10公里)小行星般引發全球災難，仍被歸類為「滅城等級」的小行星。

綜合報道，天文學家根據亮度及反射光推算「2024 YR4」直徑約40至90公尺，組成成分相對典型，並非富含稀有金屬的小行星。目前的預測顯示，「2024 YR4」潛在撞擊地點涵蓋東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯半島及南亞等地。不過，歐洲太空總署(ESA)行星防禦辦公室主管Richard Moissl表示，小行星撞地球「極其罕見」，目前不算危機，「不是恐龍殺手，不是星球殺手，最多是個城市殺手」。