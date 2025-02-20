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國際
2025-02-20 12:28:00

小行星2032年撞地球機率增至3.1%　有紀錄以來最具威脅性

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小行星2032年撞地球機率增至3.1%，有紀錄以來最具威脅性。(網上圖片)

小行星2032年撞地球機率增至3.1%，有紀錄以來最具威脅性。(網上圖片)

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美國國家航空暨太空總署(NASA)預測，小行星「2024 YR42032年撞擊地球的機率，由最初的2%，增加至3.1%，成為現代預測史上最具威脅性的太空岩石，儘管它不會如6600萬年前導致恐龍滅絕的6英里(10公里)小行星般引發全球災難，仍被歸類為「滅城等級」的小行星。

綜合報道，天文學家根據亮度及反射光推算「2024 YR4」直徑約4090公尺，組成成分相對典型，並非富含稀有金屬的小行星。目前的預測顯示，「2024 YR4」潛在撞擊地點涵蓋東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯半島及南亞等地。不過，歐洲太空總署(ESA)行星防禦辦公室主管Richard Moissl表示，小行星撞地球「極其罕見」，目前不算危機，「不是恐龍殺手，不是星球殺手，最多是個城市殺手」。

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Richard Moissl表示，小行星「不是恐龍殺手，不是星球殺手，最多是個城市殺手」。(網上圖片)

Richard Moissl表示，小行星「不是恐龍殺手，不是星球殺手，最多是個城市殺手」。(網上圖片)

NASA科學家：隨著收集更多數據 機率最終或迅速歸零

2024 YR4」潛在撞擊女3.1%，創下現代預測史上新高，Richard Moissl表示，現在討論遷移等極端應對措施為時過早，若風險上升逾10%，國際小行星預警網(IAWN)將發出正式警告，建議所有受威脅地區的聯合國成員開始制定應對計畫。NASA科學家Bruce Betts也稱他並不驚慌，儘管數字上升勢必令人不安，但隨著天文學家收集更多數據，機率可能會短暫上升，但最終迅速歸零。

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