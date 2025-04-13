少女捐骨髓救陌生童 情誼維繫30年成佳話

馬來西亞一名4歲多男童因罹患嚴重的地中海貧血症，每月均須接受輸血，父親之後帶他到新加坡求醫，獲當地一名18歲少女捐出血液母細胞，結果成功治愈男童，成為全球首宗非親屬捐骨髓使患者痊愈的案例。事隔已30年，男童跟救命恩人至今年維繫著友情，成為網民佳話。

男童宋傳獻當年罹患嚴重的地中海貧血症，雖可每月輸血及定期注射鐵胺來吊命，但醫生估計他只能活到15歲。父親誓要救兒子一命，賣掉自己的咖啡店籌得醫藥費，帶兒到新加報求醫。