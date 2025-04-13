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國際
2025-04-13 17:07:35

少女捐骨髓救陌生童 情誼維繫30年成佳話

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宋傳獻在手術後約一年半首次與救命恩人見面。(互聯網)

宋傳獻在手術後約一年半首次與救命恩人見面。(互聯網)

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馬來西亞一名4歲多男童因罹患嚴重的地中海貧血症，每月均須接受輸血，父親之後帶他到新加坡求醫，獲當地一名18歲少女捐出血液母細胞，結果成功治愈男童，成為全球首宗非親屬捐骨髓使患者痊愈的案例。事隔已30年，男童跟救命恩人至今年維繫著友情，成為網民佳話。

男童宋傳獻當年罹患嚴重的地中海貧血症，雖可每月輸血及定期注射鐵胺來吊命，但醫生估計他只能活到15歲。父親誓要救兒子一命，賣掉自己的咖啡店籌得醫藥費，帶兒到新加報求醫。

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善心救人的女子王凌當年時有18歲，她憶述當時醫院通知她其骨髓跟男童匹配時，無視父母反對，堅持捐骨髓拯救男童，最終改變了男童的命運。

王凌(左一)及宋傳獻(右二)去年11月第4次見面。(互聯網) 宋傳獻在手術後約一年半首次與救命恩人見面。(互聯網) 宋傳獻現已結婚，旁為他妻子。(互聯網)

男童術後沒排斥 現已結婚

宋傳獻手術後沒有出現排斥或併發症，之後每年須赴新加坡覆診，15年後醫生終確定他已經痊愈，宋傳獻並於兩年前跟女友結婚，獲得幸福的人生。

宋傳獻與王凌30年來一直以電話及社交平台保持聯絡，兩家一並已結過4次面，包括王凌帶子女去馬來西亞沙巴旅行，而宋傳獻也曾帶家人去新加坡跟王凌見面。兩家人本月12日亦曾在新加坡中央醫院的「造血細胞治療和移植項目40周年紀念活動上，第5次聚首。

善心女︰如我沒這樣做，肯定後悔

王凌接受訪問時，強調自己當日的決定「只是舉手之勞，如果我沒有這樣做，日後肯定會感到內疚」。

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