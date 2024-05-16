少年遭綁架人間蒸發26年 被關離家90公尺地窖中

阿爾及利亞日前偵破一起26年前的綁架案，一名在1998年失蹤的少年，上週末在離家僅90公尺遠的地窖中被發現，如今已是45歲的中年男子。

不幸的是，奧馬爾的媽媽沒能等到他回家，於2013去世，她一直到死前都還掛念著失蹤的兒子，並交代家人「不要停止尋找奧馬爾，我確信他還活著。」

據當地媒體報導，26年前，十幾歲的奧馬爾（Omar Bin Omran）在上學途中失蹤，自此人間蒸發。他的家人們在遍尋不著後，認為奧馬爾可能是在當時的國家內戰中被殺害，但他的母親始終堅信兒子還活著。

奧地窖離奧馬爾家僅90公尺

而這起綁架案之所以曝光，是因為一名獨居的61歲男子與兄弟姊妹為了繼承家產而發生爭執，其中有人在社群媒體上發文暗示該男子參與了綁架事件，奧馬爾的家人看到後向警方舉報。當局隨即重啟調查，搜索了男子的住處，結果發現一扇可疑的暗門，奧馬爾就被關在裡頭。令人不敢相信的是，該男子的住處離奧馬爾家僅僅只有90公尺遠。

總檢察長辦公室表示，奧馬爾被送往醫療中心接受身體和心理治療，而這名未透露姓名的嫌疑人將因「令人髮指的罪行」接受審判。

據阿爾及利亞新聞報導，奧馬爾告訴家人，他有時會看到他們從綁架者家窗戶前走過，但他好像被下了咒一般無法出聲呼喊他們。

另外，除了奧馬爾之外，該名男子也被指控殺了奧馬爾的狗。當年奧馬爾失蹤後，他的狗曾經在嫌疑犯家附近徘徊了整整一個月。不久之後，狗狗就被毒死，屍體被留在奧馬爾家門前。

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