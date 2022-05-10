尹錫悅午夜接管軍隊統帥　宣誓就任總統

南韓新任總統尹錫悅，凌晨零時在龍山國防部大樓總統府的國家危機管理中心接管軍隊統帥權，聽取聯合參謀本部匯報，展開總統任期。尹錫悅於國立首爾顯忠院獻花上香後，當地11時在國會大樓前出席就職典禮，宣誓就職及發表演講。

尹錫悅今早10時，會前往國立首爾顯忠院獻花上香。《韓聯社》報道，尹錫悅、金建希10日上午9時55分從首爾市瑞草區自宅乘車出發，不到10分鐘便抵達位於銅雀區的國立首爾顯忠院，在文在寅政府時期認命的國防部長徐旭陪同下，前往獻忠塔獻花、捻香，並在芳名錄簽名。

尹錫悅在當地凌晨零時，在位於首爾龍山總統府的國家危機管理中心的地堡，接管軍隊統帥權，並聽取聯合參謀本部的匯報，正式開展任期；同一時間，位於首爾鐘路區的普信閣，舉行敲鐘儀式，宣告新總統任期開始。

4 萬人出席總統就職典禮

尹錫悅將於11時在國會大樓前出席就職典禮，宣誓就職及發表演講，約4萬人出席典禮，包括前任總統、國會及政府官員，各國政要以及民眾。尹錫悅隨後返回總統辦公室，下午接見中美日各國外交使節團。

尹錫悅將宣誓就職並發表演說，當地報道指，他會強調基於公平及時代精神，恢復自由民主與市場經濟秩序的決心。他下午將在辦公室，分別與美國、中國、日本等各國官員及使節團會面。

南韓國家警察局表示，關注當地網上討論區一篇帖文，有人威脅會在總統就職禮上引爆手榴彈，有關帖文有60多個評論，但已經刪除，警方正進行調查。



