尹錫悅訪美｜美核導彈潛艇首停靠南韓 震懾金正恩 拜登國宴自嘲「我連話也說不好！」(有片)

趁美韓同盟建立70周年，赴美進行國事訪問的南韓總統尹錫悅，周三與美國總統拜登正式會談。雙方在白宮會晤約80分鐘後，舉行聯合記者會發表《華盛頓宣言》(Washington Declaration)，闡述多項提升南韓威懾力的措施，焦點在於美方將派核導彈潛艇停靠南韓，是逾40年來首次，但拜登強調美國不會在韓部署核武。 尹錫悅訪美｜美韓發表《華盛頓宣言》「延伸威懾」助韓 拜登及尹錫悅周三白宮舉行了約80分鐘會談，之後發表針對北韓核威脅的《華盛頓宣言》，聚焦於加強美國賦予南韓「延伸威攝」(extended deterrence)力量的方案，意指以美軍核武協助南韓震懾北韓，重點是美國將派核導彈潛艇停靠南韓。拜登強調，使用核武的決定權仍全在美國三軍總司令(總統)手上，是次聲明意義在於，一旦北韓施襲，美方將與韓協調討論，制定戰略。拜登警告，「北韓對美國或其盟友發動核攻擊，是完全不能接受，無論是甚麼政權作出此行動，都必招致滅亡。」



尹錫悅訪美｜拜登︰晶片法案非為損害中國 路透社指，核導彈潛艇位置向來保密，以確保一旦發生戰事時可偷襲並保障自身安全，因此極少公開部署在外地港口，有南韓退役潛艇將領表示，美方是次決定會對北韓構成極大壓力。此外，美韓將設立「核諮商小組」，分享應對北韓核威脅的資訊，並共同制定把南韓常規戰力與美國核戰力結合的作戰方案。 此外，拜登與尹錫悅亦討論了經濟安全戰略合作，拜登強調美方的晶片法案並非為了損害中國，指希望增加美國的晶片生產及職位，是因為美國曾坐擁四成市場份額，如今卻只剩一成。雙方亦談論了台海局勢及中國解放軍在南海的活動，以及烏克蘭局勢等。