尹錫悅訪美｜美核導彈潛艇首停靠南韓 震懾金正恩 拜登國宴自嘲「我連話也說不好！」(有片)

尹錫悅訪美|尹錫悅獻唱《American Pie》拜登趁機自嘲

白宮周三晚上為尹錫悅舉行國宴,席間尹錫悅粉墨登場獻唱他鐘愛的歌曲《American Pie》,博得全場站立鼓掌,並獲贈該歌曲創作人Don McClean一支簽名結他。所謂「真嘢唔好攞嚟講」,過去經常失言的拜登趁機自嘲說「別指望我唱歌!我連說話也很勉強」(Don't expect me to sing it! I can barely talk.),令人忍俊不禁。出席國宴的名人包括影星安祖蓮娜祖莉等。

尹錫悅周一起訪美7天,日前先後會見了Netflix行政總裁Ted Sarandos,獲Netflix加大投資南韓演藝產業;亦到訪美國太空總署戈達德太空中心,宣布南韓將參與美國的載人登月計劃;他又與拜登夫婦前往華盛頓韓戰紀念碑,向陣亡將士獻花。尹錫悅也在美國商會活動發表演說,指韓美經濟面臨新挑戰,雙方合作應從半導體擴展至人工智能及量子等的新興技術。美韓並簽署了23項初步協議,加強在電池、機械人、量子、人工智能及核能等先進產業的合作。今次隨尹錫悅訪美的包括三星電子及SK集團多間企業高層。