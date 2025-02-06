尼日利亞女乘客因簽證問題無法登機　向地勤怒掟三片染血M巾被遣返

一名尼日利亞女子在肯亞內羅畢的喬莫·肯雅塔國際機場（Jomo Kenyatta International Airport）準備飛往英國時，由於簽證出了問題無法讓她登機，她竟當場暴怒，還把用過的衛生棉丟向地勤人員，行為相當脫軌。
對更改新航線後要增加17小時飛行時間感不滿
據紐約郵報報道，本月3日，一名尼日利亞籍的女子格洛麗亞·奧米索雷準備由肯亞內羅畢的喬莫·肯雅塔國際機場前往英國曼徹斯特，途中短暫停留法國巴黎。然而她在辦理登機手續時，地勤人員告知她沒有法國的簽證因此無法入境，不能讓她登機。
儘管肯亞航空已為她提供另外一條飛往倫敦的替代航線，但奧米索雷仍舊情緒失控，在櫃檯對著地勤人員大吼大叫，甚至朝他們丟出一塊沾滿鮮血的衛生棉。
據悉奧米索雷對於新航線需要增加17個小時的飛行時間感到不滿，因此暴走。
肯亞航空：不會為因簽證要求而被拒絕登機的乘客提供住宿
肯亞航空事後表示，「乘客對此選擇感到不滿，並要求提供住宿，但肯亞航空不會為因簽證要求而被拒絕登機的乘客提供住宿。乘客有責任確保自己擁有旅途所需的必要證件。令人痛心的是，這位客人採取了不當行為，將三片用過的衛生棉扔向我們的員工。我們強烈譴責這種行為，我們的員工應該在安全和有尊嚴的環境中工作，我們不能容忍員工或客人的任何虐待。」
最終，奈及利亞民航局發言人麥可·阿奇穆古與肯亞航空代表討論後，雙方同意將奧米索雷遣返回奈及利亞。據悉肯亞航空已將她列入黑名單，往後恐怕再也無法搭乘肯亞航空的飛機了。
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