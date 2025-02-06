尼日利亞女乘客因簽證問題無法登機 向地勤怒掟三片染血M巾被遣返（圖／翻攝自IG@officialkenyaairways）

一名尼日利亞女子在肯亞內羅畢的喬莫·肯雅塔國際機場（Jomo Kenyatta International Airport）準備飛往英國時，由於簽證出了問題無法讓她登機，她竟當場暴怒，還把用過的衛生棉丟向地勤人員，行為相當脫軌。

對更改新航線後要增加17小時飛行時間感不滿

據紐約郵報報道，本月3日，一名尼日利亞籍的女子格洛麗亞·奧米索雷準備由肯亞內羅畢的喬莫·肯雅塔國際機場前往英國曼徹斯特，途中短暫停留法國巴黎。然而她在辦理登機手續時，地勤人員告知她沒有法國的簽證因此無法入境，不能讓她登機。

儘管肯亞航空已為她提供另外一條飛往倫敦的替代航線，但奧米索雷仍舊情緒失控，在櫃檯對著地勤人員大吼大叫，甚至朝他們丟出一塊沾滿鮮血的衛生棉。

據悉奧米索雷對於新航線需要增加17個小時的飛行時間感到不滿，因此暴走。