尼泊爾帥哥日本被年長女友刺死　兄長透露疑因分手惹禍

一名尼泊爾的留學生，月初在日本千葉縣被殺的案件。警察日前拘捕了受害男子的女友，32歲的日本女子淺香真美，涉嫌用刀刺死前男友後報警，但事後否認殺人。受害21歲男子巴達爾（音譯）的兄長受訪問中透露，弟弟曾向女子提出分手，之後對方相約面談造成了悲劇。
案發在本月5日，巴達爾被發現倒斃在船橋市的一間酒店，並且是由淺香真美自己報警。不過在較早前，警察曾以偷竊罪拘捕淺香，她是因為案發前2日在特賣場盜竊2把刀而被捕，當時她就曾向警察供稱，因為要與男友同死，故反正要死就不如偷。在之後女子相約巴達爾在酒店會面，並疑在酒店房內殺害對方。在警察到場後，淺香稱屬誤會，否認殺人，並一直保持沉默。
疑兇相約死者最後一次會面
日本媒體就向巴特爾的家人了解。巴特爾的兄長接受集英社的網媒透過，弟弟是因為喜歡日本動畫，以及享往日本的生活而設法前往日本學習及工作。兩兄弟在2024年去到日本，以學習途徑去到日本的專門學校讀書，原定在明年3月完成學業，之後計畫留在千葉瞟的商業專科學校進修。兄長之後透露，巴特爾在去年11月於習志野市一間運輸公司兼職，並認識年長10年的淺香，之後二人交往，巴特爾稱淺香雖然年長10年，但看上去仍然年輕，而且體型嬌小。
巴達爾的兄長表示，在10月2日的時候，聽到弟弟在夜晚喝酒時表示與女友分手了，對方在電話哭得很厲害。他表示，因為介紹弟弟到另一間居酒屋工作，故弟弟辭去了運輸公司的工作。不過在之前的一日夜晚，他曾問弟弟甚麼時候回家，以及是不是與女友分手了，弟弟向他表示將會與女友最後一次會面。他指弟弟是個老實的人，於是與淺香最後會面。在事發當日，他因為要在下午上班，不過透過手機的位置分享發現弟弟留在東船橋的位置，並且一直沒移動，已擔心是否出事，於是一度報警指弟弟一直在該處沒有移動，而之後警察通知他，巴達爾上午時被發現離世。