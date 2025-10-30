尼泊爾帥哥日本被年長女友刺死　兄長透露疑因分手惹禍

一名尼泊爾的留學生，月初在日本千葉縣被殺的案件。警察日前拘捕了受害男子的女友，32歲的日本女子淺香真美，涉嫌用刀刺死前男友後報警，但事後否認殺人。受害21歲男子巴達爾（音譯）的兄長受訪問中透露，弟弟曾向女子提出分手，之後對方相約面談造成了悲劇。

案發在本月5日，巴達爾被發現倒斃在船橋市的一間酒店，並且是由淺香真美自己報警。不過在較早前，警察曾以偷竊罪拘捕淺香，她是因為案發前2日在特賣場盜竊2把刀而被捕，當時她就曾向警察供稱，因為要與男友同死，故反正要死就不如偷。在之後女子相約巴達爾在酒店會面，並疑在酒店房內殺害對方。在警察到場後，淺香稱屬誤會，否認殺人，並一直保持沉默。