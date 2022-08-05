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國際
2022-08-05 11:58:00

岸田文雄晤佩洛西　中方警告日本勿再生事端

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美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)轉抵日本訪問，早上與日本首相岸田文雄會晤，討論台海和北韓局勢等問題。岸田文雄批評解放軍發射導彈，落入日本專屬經濟海域，嚴重威脅日本和平安全。中國駐日本大使孔鉉佑促請日本，不要利用佩洛西訪日再生事端。

岸田文雄晤佩洛西，中方警告日本勿再生事端。(AP)

岸田文雄晤佩洛西，中方警告日本勿再生事端。(AP)

解放軍在佩洛西結束訪台後翌日，在台海周邊海空域軍演。日本政府表示，解放軍在下午約3時發射9枚彈道導彈，其中5枚落入沖繩縣波照間島西南面的專屬經濟區，另一枚落入與那國島附近。是首次有解放軍彈道導彈落入日本專屬經濟區，日方已通過外交渠道向中方提出強烈抗議。岸田文雄批評解放軍發射導彈，落入日本專屬經濟海域，嚴重威脅日本和平安全，希望美國帶領實現印太地區自由開放。

佩洛西早上與岸田文雄舉行早餐會，討論台海和北韓局勢等問題，兩人同意台海和平穩定重要。佩洛西今日亦會與日本眾議院議長細田博之會面，針對多項國際議題交換意見，之後結束亞洲之行。

孔鉉佑籲日方謹慎處理對台問題。(資料圖片)

孔鉉佑籲日方謹慎處理對台問題。(資料圖片)

孔鉉佑籲日方謹慎處理對台問題

中國駐日本大使孔鉉佑在東京的記者會指出，妥善處理台灣問題是中日恢復邦交的前提和基礎，事關中日間基本信義。他指，《中日聯合聲明》等四個政治文件對此有明確規定，在歷史上日本曾殖民統治台灣50年，希望日方牢記慘痛的教訓並恪守原則，慎重妥善處理有關問題。

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