岸田文雄晤佩洛西　中方警告日本勿再生事端

解放軍在佩洛西結束訪台後翌日，在台海周邊海空域軍演。日本政府表示，解放軍在下午約3時發射9枚彈道導彈，其中5枚落入沖繩縣波照間島西南面的專屬經濟區，另一枚落入與那國島附近。是首次有解放軍彈道導彈落入日本專屬經濟區，日方已通過外交渠道向中方提出強烈抗議。岸田文雄批評解放軍發射導彈，落入日本專屬經濟海域，嚴重威脅日本和平安全，希望美國帶領實現印太地區自由開放。

佩洛西早上與岸田文雄舉行早餐會，討論台海和北韓局勢等問題，兩人同意台海和平穩定重要。佩洛西今日亦會與日本眾議院議長細田博之會面，針對多項國際議題交換意見，之後結束亞洲之行。