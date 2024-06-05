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國際
2024-06-05 14:14:16

巴西拍出全球最貴母牛 身價400萬美元 巴西牛肉盼靠牠「開枝散葉」風行全球

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「維亞蒂娜-19」是健力士紀錄拍賣會最高的母牛。(美聯社)

「維亞蒂娜-19」是健力士紀錄拍賣會最高的母牛。(美聯社)

巴西擁有數以億計隻母牛，但其中一隻與眾不同，飼主不但安裝閉路電視緊盯著牠，還聘請一名配槍警衛專責保護牠。

巴西是全球最大牛肉出口國

美聯社報道，今年4月，母牛「維亞蒂娜-19(Viatina-19 FIV Mara Movéis)在拍賣會上以400萬美元(3,123萬港元)高價成交，是健力士世界紀錄拍賣價最高的母牛，身價是前一隻紀錄保持母牛的3倍。其1,100公斤體重，則是相同品種成牛平均體重的2倍。

巴西是世界最大牛肉出口國，養牛業是國家經濟的一項主要收入來源，政府正努力開拓新市場，希望世界各地的人都吃巴西牛肉。

利用冠軍牛繁殖超優質肉牛

維亞蒂娜-19堪稱巴西養牛業雄心壯志的體現，牠是為養出更多肉的母牛而經過多年努力的產物。牧場主人先是在拍賣會上高價買下得過獎的牛，價格之高，要由幾名富有的牧場主人合力才投得。這些飼主再從冠軍牛體內採集卵子和精液，並產生胚胎植入代理孕牛子宮內，希望繁衍出下一代超優質肉牛。

維亞蒂娜-19的主人之一Ney Pereira的牧場位在巴西東南部的米納斯吉拉斯州。他受訪表示：「我們不屠宰精英牛，只會繁殖牠們，最終想要餵飽全世界。我認為維亞蒂娜就是我們希望所在。」

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牛胚胎儲存在實驗室。(美聯社) 巴西米納斯吉拉斯州早前舉行的牛隻拍賣會。(美聯社) 一名女童對肩峰牛(zebu)甚有興趣。(美聯社) 「維亞蒂娜-19」是全球最貴的母牛。(美聯社)

牧場提升牛隻基因水平

Pereira當獸醫的女兒Lorrany Martins表示，維亞蒂娜-19之所以能拍出如此高價，取決於牠能多快長出大量肌肉、牠的繁殖力，更重要的是，牠能多頻繁地將這些優點遺傳給後代。

若牧場主人渴望提升自家牛隻基因水平，便需支付約25萬美元(195萬港元)，才有機會採集維亞蒂娜-19的卵子。

巴西肩峰牛

巴西飼養的母牛八成是肩峰牛(zebu，又稱瘤牛)，是源自印度的黃牛亞種，肩上一個特別的肉瘤和頸下垂皮是牠們的特色。而維亞蒂娜-19的品種則屬內洛爾牛(Nelore)，是一種肉牛而非奶牛，巴西產牛大多是這個品種。

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希望最貴母牛開枝散葉

維亞蒂娜-19近日首度懷孕，Pereira看好牠的家族會「開枝散葉」，已有玻利維亞買家買了牠的卵子，阿聯酋、印度和美國也是外銷目標。

Martins比父親想得更遠，「我希望牠會是數十年後一個還要更優質品種的始祖」。

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