巴西拍出全球最貴母牛 身價400萬美元 巴西牛肉盼靠牠「開枝散葉」風行全球

巴西擁有數以億計隻母牛，但其中一隻與眾不同，飼主不但安裝閉路電視緊盯著牠，還聘請一名配槍警衛專責保護牠。 巴西是全球最大牛肉出口國 美聯社報道，今年4月，母牛「維亞蒂娜-19」(Viatina-19 FIV Mara Movéis)在拍賣會上以400萬美元(約3,123萬港元)高價成交，是健力士世界紀錄拍賣價最高的母牛，身價是前一隻紀錄保持母牛的3倍。其1,100公斤體重，則是相同品種成牛平均體重的2倍。 巴西是世界最大牛肉出口國，養牛業是國家經濟的一項主要收入來源，政府正努力開拓新市場，希望世界各地的人都吃巴西牛肉。

利用冠軍牛 繁殖超優質肉牛 維亞蒂娜-19堪稱巴西養牛業雄心壯志的體現，牠是為養出更多肉的母牛而經過多年努力的產物。牧場主人先是在拍賣會上高價買下得過獎的牛，價格之高，要由幾名富有的牧場主人合力才投得。這些飼主再從冠軍牛體內採集卵子和精液，並產生胚胎植入代理孕牛子宮內，希望繁衍出下一代超優質肉牛。 維亞蒂娜-19的主人之一Ney Pereira的牧場位在巴西東南部的米納斯吉拉斯州。他受訪表示：「我們不屠宰精英牛，只會繁殖牠們，最終想要餵飽全世界。我認為維亞蒂娜就是我們希望所在。」

牧場提升牛隻基因水平 Pereira當獸醫的女兒Lorrany Martins表示，維亞蒂娜-19之所以能拍出如此高價，取決於牠能多快長出大量肌肉、牠的繁殖力，更重要的是，牠能多頻繁地將這些優點遺傳給後代。 若牧場主人渴望提升自家牛隻基因水平，便需支付約25萬美元(約195萬港元)，才有機會採集維亞蒂娜-19的卵子。 巴西肩峰牛 巴西飼養的母牛八成是肩峰牛(zebu，又稱瘤牛)，是源自印度的黃牛亞種，肩上一個特別的肉瘤和頸下垂皮是牠們的特色。而維亞蒂娜-19的品種則屬內洛爾牛(Nelore)，是一種肉牛而非奶牛，巴西產牛大多是這個品種。