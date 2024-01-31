巴西漢吃河豚嘴部麻痺心臟驟停 住院35天不治

巴西46歲男子戈梅斯(Magno Sergio Gomes)吃河豚約1小時後突然感到嘴巴、身體麻痺，隨即送院搶救，住院35天終仍不治。

美國《紐約郵報》等媒體報道，死者姊姊洛佩斯(Myrian Gomes Lopes)受訪表示，去年12月22日朋友給戈梅斯贈送一條河豚，當天就切開取出肝臟，與檸檬汁一起煮熟跟朋友分享。未料吃完約1小時後，戈梅斯與朋友便開始感到嘴部及身體麻痺，渾身不適，隨即送院搶救。戈梅斯心臟更一度停頓，住院35天救治仍無效，終於1月27日上午離世。

洛佩斯指，弟弟死於中毒，河豚毒素快速蔓延至頭部，入院第3天後多次出現癲癇症狀。他的朋友奇蹟倖存，但因毒素影響神經系統致走路困難，幸而正逐漸康復。