巴西漢吃河豚嘴部麻痺心臟驟停 住院35天不治

巴西46歲男子戈梅斯(Magno Sergio Gomes)吃河豚約1小時後突然感到嘴巴、身體麻痺，隨即送院搶救，住院35天終仍不治。
美國《紐約郵報》等媒體報道，死者姊姊洛佩斯(Myrian Gomes Lopes)受訪表示，去年12月22日朋友給戈梅斯贈送一條河豚，當天就切開取出肝臟，與檸檬汁一起煮熟跟朋友分享。未料吃完約1小時後，戈梅斯與朋友便開始感到嘴部及身體麻痺，渾身不適，隨即送院搶救。戈梅斯心臟更一度停頓，住院35天救治仍無效，終於1月27日上午離世。
洛佩斯指，弟弟死於中毒，河豚毒素快速蔓延至頭部，入院第3天後多次出現癲癇症狀。他的朋友奇蹟倖存，但因毒素影響神經系統致走路困難，幸而正逐漸康復。
本港也發生中海豚毒個案
本港去年8月也有一名84歲男子，他吃自行捕獲的河豚，約1小時後出現暈眩、手指麻痺及呼吸困難，送院治療後情況穩定。本港衞生防護中心指，河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統，毒素主要集中在河豚肝臟、生殖腺、皮膚等器官。
此外，河豚毒素是一種耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解。吃河豚中毒可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能致命。現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。
美國疾病控制及預防中心也警告，河豚毒素屬於神經毒素，約為氰化鈉1,000倍以上，目前沒有已知的解毒劑，一旦進食，這種毒素將會干擾神經到肌肉的訊號傳遞，令肌肉麻痺，可能導致死亡。