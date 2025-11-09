熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-09 17:35:23

巴西男油站旁吸煙 火柴落地瞬間爆火球(有片)

分享：
男子在油站吸煙，瞬間引燃巨大火球，十分嚇人。(互聯網)

男子在油站吸煙，瞬間引燃巨大火球，十分嚇人。(互聯網)

巴西一處油站近日一場火警險象環生，一名男子在油站旁休息時點燃香煙，疑火柴掉落地上引燃站內的氣體，瞬間爆出巨大火球並蔓延，在場民眾驚恐四散，十分嚇人。

當地傳媒報道，事發於馬拉尼昂州蒂蒙市一處油站，本月3日晚，從閉路電視畫面可見，一名司機把貨車停在油站加柴油，當時有4人坐在加油區旁的露天座位區，其中一人點煙，火焰瞬間引燃油站內的氣體，在地上爆出巨大火球。

事發前，4人坐在油站旁的咖啡區，貨車正在加油。(互聯網) 4人坐在油站旁的咖啡區，其中一名男子點煙，引發大火。(互聯網) 男子點煙，即引發火球，火勢迅即蔓延。(互聯網) 火球燃起，火勢迅即蔓延，4人慌張走避。(互聯網) 火勢迅即蔓延至另一邊。(互聯網) 火勢迅即蔓延至另一邊。(互聯網) 火勢迅即蔓延至另一邊，油站職員用滅火器救火。(互聯網) 火勢迅即蔓延至另一邊，油站職員用滅火器救火。(互聯網)

驚嚇瞬間，油站職員迅速拿著滅火器衝入現場，立即將火撲熄，所幸事件沒造成傷亡。原來，職員替汽車加油前，早已提醒這群人要遠離車輛和加油區，但有人仍抽煙，即引發大火。

adblk5

消防部門表示，涉事的4人當時坐在油站戶外的咖啡區，這裡並非油站的防火規管範圍，稍後將會針對油站的安全規定展開調查。

追蹤am730 Google News