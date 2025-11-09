巴西男油站旁吸煙 火柴落地瞬間爆火球(有片)

巴西一處油站近日一場火警險象環生，一名男子在油站旁休息時點燃香煙，疑火柴掉落地上引燃站內的氣體，瞬間爆出巨大火球並蔓延，在場民眾驚恐四散，十分嚇人。
當地傳媒報道，事發於馬拉尼昂州蒂蒙市一處油站，本月3日晚，從閉路電視畫面可見，一名司機把貨車停在油站加柴油，當時有4人坐在加油區旁的露天座位區，其中一人點煙，火焰瞬間引燃油站內的氣體，在地上爆出巨大火球。
驚嚇瞬間，油站職員迅速拿著滅火器衝入現場，立即將火撲熄，所幸事件沒造成傷亡。原來，職員替汽車加油前，早已提醒這群人要遠離車輛和加油區，但有人仍抽煙，即引發大火。
消防部門表示，涉事的4人當時坐在油站戶外的咖啡區，這裡並非油站的防火規管範圍，稍後將會針對油站的安全規定展開調查。
NO MARANHÃO - Um homem provocou um princípio de incêndio ao acender um cigarro durante o descarregamento de combustível em um posto na Avenida Presidente Médici, em Timon (MA). O fogo começou após ele jogar o palito de fósforo no chão, enquanto uma carreta abastecia os tanques do… pic.twitter.com/5Ojv9ymC8D— O TEMPO (@otempo) November 6, 2025