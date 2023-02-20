巴西聖保羅暴雨成災至少36死　總統將到災區視察(有片)

巴西聖保羅州暴雨引發山泥傾瀉，最少36人死亡。另外，566 人流離失所或無家可歸，還有無數前往參加巴西狂歡節慶祝活動的遊客被困。州政府說，當地一日內降雨量超過600毫米，多處嚴重水浸，部分房屋袛是露出屋頂，居民乘坐小艇疏散。總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)表示，他周一將前往主要受災的地區視察災情。

重災區之一聖塞巴斯蒂昂多處道路坍塌，房屋被山泥推倒，一名35歲女子被冧樹壓中死亡，另外一名7歲女童罹難，仍有多人被埋。

巴西全國正舉行新冠疫情後最大規模的嘉年華會，聖塞巴斯蒂昂及貝爾蒂奧加已經因應災情取消嘉年華慶祝活動，但有很多前往參加巴西狂歡節慶祝活動的遊客被困。