巴西聖保羅暴雨成災至少36死　總統將到災區視察(有片)

巴西聖保羅州暴雨引發山泥傾瀉，最少36人死亡。另外，566 人流離失所或無家可歸，還有無數前往參加巴西狂歡節慶祝活動的遊客被困。州政府說，當地一日內降雨量超過600毫米，多處嚴重水浸，部分房屋袛是露出屋頂，居民乘坐小艇疏散。總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)表示，他周一將前往主要受災的地區視察災情。
重災區之一聖塞巴斯蒂昂多處道路坍塌，房屋被山泥推倒，一名35歲女子被冧樹壓中死亡，另外一名7歲女童罹難，仍有多人被埋。
巴西全國正舉行新冠疫情後最大規模的嘉年華會，聖塞巴斯蒂昂及貝爾蒂奧加已經因應災情取消嘉年華慶祝活動，但有很多前往參加巴西狂歡節慶祝活動的遊客被困。
Litoral norte de São Paulo nesta noite.#litoralnorte #Saosebastiao #ubatuba #ilhabeĺa pic.twitter.com/S4XeX7xbSF— Ana Spiacci (@AnaSpiacci) February 20, 2023
6個城市進入180天災難狀態
聖保羅州政府指，州內一天的降雨量超過600毫米，當中重災區貝爾蒂奧加降雨量更多達687毫米，廣泛地區受災，擔心死亡人數會進一步上升。天氣預報顯示，聖保羅州將繼續下大雨，這為救援人員帶來挑戰，也提高死亡人數上升的可能。聖保羅州宣布6個城市進入為期180天的災難狀態。
Heavy #rains in coastal areas of Brazil's southeast have caused #flooding and #landslides that killed 36 people and dislodged hundreds of others, according to a statement from #saopaulo state authorities on Sunday #Brazil #weather #Drone pic.twitter.com/xR9K2NMnO1— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 20, 2023