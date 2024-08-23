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國際
2024-08-23 13:25:00

巴黎奧運｜北韓乒乓組合涉與南韓選手自拍展笑容違規？傳被調查或遭處分

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巴黎奧運｜北韓乒乓組合李正植和金琴英涉與南韓選手自拍展笑容違規？傳被調查或遭處分

巴黎奧運｜北韓乒乓組合李正植和金琴英涉與南韓選手自拍展笑容違規？傳被調查或遭處分

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巴黎奧運曲終人散，選手回國大多受到熱烈歡迎，獲市民、政府讚揚，但北韓代表團回國後，卻要進行「思想排毒」，以免選手在資本主義社會，沾染不良之風！

勇奪銀牌的北韓乒乓混雙項目，球員李正植和金琴英則屬於高危人士。皆因兩人在奧運頒獎台上，公然與「國家死對頭」南韓選手合照時面露笑容、幸福滿溢（同場還有中國組合）；別人眼中的溫馨團結、展現體育精神場面，顯然會讓「我們最幸福」的北韓官員帶來不快。

北韓乒乓混雙「神秘組合」李正植及金琴英於頒獎台與中國及南韓選手「同框」合照(路透社) 北韓乒乓混雙「神秘組合」李正植及金琴英於頒獎台與中國及南韓選手「同框」合照(路透社) 北韓乒乓混雙「神秘組合」李正植及金琴英奪銀。(路透社) 北韓乒乓混雙「神秘組合」李正植及金琴英奪銀。(路透社) 北韓乒乓混雙「神秘組合」李正植及金琴英奪銀。(路透社) 北韓乒乓混雙「神秘組合」李正植及金琴英奪銀。(路透社)

輕則反省 重責處分

據報道北韓新聞的《Daily NK》網站引述平壤高層消息透露，有關李正植和金琴英自白「微笑」的報告，已呈交勞動黨黨中央，或會有政治後果。雖然，運動員領獎selfie是大會要求，但所用相機乃「敵國」南韓的牌子，而且在南韓對手同台下，竟然笑面相迎，顯然一大政治錯誤，恐怕輕則反省，重責處分。整個總結大會長達1個月，相信會是比奧運決賽更難面對的壓力。

今次參加巴黎奧運的運動員都會收到禮物包，當中包括這部奧運版智能手機，不過消息指，北韓選手未有領取。

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北韓運動員奧運後要作三個階段思想總結

《Daily NK》指出，北韓選手回國後要進行三個階段的「思想總結」，分為對黨中央、體育省和自我的思想總結。北韓把逗留海外視為可能被非社會主義文化污染的行為，故運動員需盡早「洗滌思想」。

原文刊登於 Yahoo 體育

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