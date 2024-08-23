巴黎奧運曲終人散，選手回國大多受到熱烈歡迎，獲市民、政府讚揚，但北韓代表團回國後，卻要進行「思想排毒」，以免選手在資本主義社會，沾染不良之風！ 勇奪銀牌的北韓乒乓混雙項目，球員李正植和金琴英則屬於高危人士。皆因兩人在奧運頒獎台上，公然與「國家死對頭」南韓選手合照時面露笑容、幸福滿溢（同場還有中國組合）；別人眼中的溫馨團結、展現體育精神場面，顯然會讓「我們最幸福」的北韓官員帶來不快。

輕則反省 重責處分 據報道北韓新聞的《Daily NK》網站引述平壤高層消息透露，有關李正植和金琴英自白「微笑」的報告，已呈交勞動黨黨中央，或會有政治後果。雖然，運動員領獎selfie是大會要求，但所用相機乃「敵國」南韓的牌子，而且在南韓對手同台下，竟然笑面相迎，顯然一大政治錯誤，恐怕輕則反省，重責處分。整個總結大會長達1個月，相信會是比奧運決賽更難面對的壓力。 今次參加巴黎奧運的運動員都會收到禮物包，當中包括這部奧運版智能手機，不過消息指，北韓選手未有領取。 北韓乒乓混雙奪銀「神秘組合」中國練兵從不玩手機5點起床訓練