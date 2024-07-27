熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-07-27 13:45:04

巴黎奧運｜戶外開幕禮創舉全球矚目　馬克龍：這就是法國！

分享：

巴黎奧運｜户外開幕禮創舉全球矚目　馬克龍：這就是法國！

儘管開幕前風波不斷，又遇上大雨攪局，2024巴黎奧運會開幕式仍在加拿大天后Celine Dion的歌聲中順利落幕。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社交平台X上發文稱：「我們做到了！」

「一場最不可思議的開幕禮」

馬克龍於開幕前一天在羅浮宮舉行的賽前晚宴上承諾，會帶來「一場最不可思議的開幕禮」。本屆奧運開幕式有別於過往，特別移師戶外舉行，成為夏季奧運會的首度壯舉。

本屆開幕禮還邀請到巨星Lady Gaga與Celine Dion擔任表演嘉賓，為全球觀眾帶來一場別開生面的體育盛會。

adblk5
國家隊聲勢繼續浩瀚，於開幕禮與加拿大同船。（美聯社） 國家隊聲勢繼續浩瀚，於開幕禮與加拿大同船。（美聯社）

「我們做到了 ！」

開幕禮落幕後，馬克龍在X平台發文稱，「這就是法國！」（This is France!）。隨後寫下法國國家格言，「自由、平等、博愛」（Liberté, Égalité, Fraternité），並在帖文最後表示「自豪」（Fierté）。

馬克龍感謝開幕式藝術總監喬利（Thomas Jolly）和他的創意團隊，策畫了這場盛事，感謝藝術家們創造了這獨特神奇的一刻，感謝所有警察、緊急服務部門、工作人員與義工團隊。感謝所有相信巴黎奧運的人們。馬克龍說，100年後我們仍會談論起這場盛會，「我們做到了 ！」

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月27日石偉雄、李卓耀上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月27日江旻憓、何詩蓓上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日鄧俊文、謝影雪或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日馬君正、鄭清然上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日何詩蓓與黃鎮廷上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日張家朗上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日何詩蓓或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日黃鎮廷、杜凱琹或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月30日張家朗、趙顯臻或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月30日伍泰龍、阿輝或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月31日李卓耀、盧善恩或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月31日何詩蓓、祥傑或上陣（am730製圖）