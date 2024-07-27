巴黎奧運｜戶外開幕禮創舉全球矚目　馬克龍：這就是法國！

儘管開幕前風波不斷，又遇上大雨攪局，2024巴黎奧運會開幕式仍在加拿大天后Celine Dion的歌聲中順利落幕。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社交平台X上發文稱：「我們做到了！」

「一場最不可思議的開幕禮」

馬克龍於開幕前一天在羅浮宮舉行的賽前晚宴上承諾，會帶來「一場最不可思議的開幕禮」。本屆奧運開幕式有別於過往，特別移師戶外舉行，成為夏季奧運會的首度壯舉。

本屆開幕禮還邀請到巨星Lady Gaga與Celine Dion擔任表演嘉賓，為全球觀眾帶來一場別開生面的體育盛會。