巴黎奧運｜火炬設計揭曉　突出平等和平及巴黎(有片)

巴黎奧組委公布明年奧運會及殘奧會的火炬設計。巴黎奧運會火炬整體呈香檳金色，以鋼為材料，全長70厘米，每支重量約為1.5公斤。火炬設計突出了「平等」「和平」和「巴黎」這三個理念。

設計師勒漢紐爾(Mathieu Lehanneur)表示，在設計上，水是重要靈感來源之一，因為巴黎奧運會的籌辦以及舉辦過程與水息息相關。奧運火種在希臘採集後，將跨越地中海在法國的馬賽港登陸，亦會跨越大西洋、印度洋以及太平洋，在法國的海外屬地傳遞，而塞納河作為奧運會的開幕場地，亦拉近巴黎奧運與水的關係。