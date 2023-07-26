巴黎奧運｜火炬設計揭曉　突出平等和平及巴黎(有片)

巴黎奧組委公布明年奧運會及殘奧會的火炬設計。巴黎奧運會火炬整體呈香檳金色，以鋼為材料，全長70厘米，每支重量約為1.5公斤。火炬設計突出了「平等」「和平」和「巴黎」這三個理念。
設計師勒漢紐爾(Mathieu Lehanneur)表示，在設計上，水是重要靈感來源之一，因為巴黎奧運會的籌辦以及舉辦過程與水息息相關。奧運火種在希臘採集後，將跨越地中海在法國的馬賽港登陸，亦會跨越大西洋、印度洋以及太平洋，在法國的海外屬地傳遞，而塞納河作為奧運會的開幕場地，亦拉近巴黎奧運與水的關係。
火炬突出平等、和平和巴黎理念
另一方面，火炬的完美對稱象徵平等；而圓潤的線條、簡潔純粹的設計就代表和平。火炬下部分的3D波動效果，正是取自於水波紋的形象，代表了此次奥運會舉辦地巴黎的塞納河。火炬將循環利用，製造商總計會生產2,000支火炬，給逾1萬名火炬手使用。
It will carry the Olympic Flame and then the Paralympic Flame across France 🇫🇷— Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2023
It will light the cauldron that will mark the start of our Games ✨
It will share the values and spirit of #Paris2024
Discover the Torch of the Paris 2024 Games 🔥 pic.twitter.com/B4OZ4MweLv