巴黎奧運｜開幕前夕 法國多條高鐵路線遭縱火 邊境機場接炸彈警報一度關閉(更新)

歐洲鐵路表示，法國多條由巴黎前往其他主要城市路線，即日起一連三日可能會嚴重延誤，又或者要更改路線，涉及的城市包括倫敦、法蘭克福、慕尼黑、阿姆斯特丹、布魯塞爾等。

另當地周五下午，位於法國與瑞士邊境的巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場接獲炸彈警報，當局一度展開疏散，及後機場已重開。

巴黎西部、北部和東部多條高速列車(TGV)路線受到影響，巴黎Gare Montparnasse車站出現人龍，預計80萬名旅客受事件影響，情況將至少持續整個周末，目前公司正進行搶修，並呼籲旅客推遲出行，不要前往車站。

80萬名旅客受事件影響 歐洲之星有班次取消

來往倫敦的巴黎的歐洲之星列車亦有班次需取消。法國當局強烈譴責犯罪行為，斥這些行為將影響民眾的假期計劃，正評估對運動員的影響，並確保所有代表團順利到達比賽地點及開幕禮。