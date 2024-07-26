巴黎奧運｜開幕前夕 法國多條高鐵路線遭縱火 邊境機場接炸彈警報一度關閉(更新)

巴黎奧運將於香港時間周六(27日)凌晨一時半開幕，法國國家鐵路公司（SNCF）表示，旗下高速火車網絡成為惡意破壞行動目標，更有人縱火，部份列車要改道或取消班次，交通大混亂，形容今次是一次大規模襲擊，目的旨在癱瘓高速列車網絡，暫時未知疑犯身份。
另當地周五下午，位於法國與瑞士邊境的巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場接獲炸彈警報，當局一度展開疏散，及後機場已重開。
歐洲鐵路表示，法國多條由巴黎前往其他主要城市路線，即日起一連三日可能會嚴重延誤，又或者要更改路線，涉及的城市包括倫敦、法蘭克福、慕尼黑、阿姆斯特丹、布魯塞爾等。
巴黎西部、北部和東部多條高速列車(TGV)路線受到影響，巴黎Gare Montparnasse車站出現人龍，預計80萬名旅客受事件影響，情況將至少持續整個周末，目前公司正進行搶修，並呼籲旅客推遲出行，不要前往車站。
80萬名旅客受事件影響 歐洲之星有班次取消
來往倫敦的巴黎的歐洲之星列車亦有班次需取消。法國當局強烈譴責犯罪行為，斥這些行為將影響民眾的假期計劃，正評估對運動員的影響，並確保所有代表團順利到達比賽地點及開幕禮。
NEWS ALERT 🚨— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) July 26, 2024
Just hours before the #Olympic Games opening ceremony, #SNCF is the victim of a "massive attack" with arson targeting its TGV network. Traffic will be "very disrupted" all weekend. #Paris2024 #TGV #SNCF pic.twitter.com/hzuw0QJBuK