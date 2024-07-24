香港劍神張家朗的故事由小學開始，在小學紀念冊中張家朗早已寫明奧運金牌是最終目標，堅毅的性格、說到做到是張家朗值得學習的地方。這名27歲的劍擊運動員去屆東京奧運成為男子個人花劍金牌得主，也是首名代表香港奪得劍擊奧運獎牌的運動員。
今屆巴黎奧運，張家朗將在香港時間7月29至30日力求衛冕，讓香港人再次全城投入劍擊。
張家朗家庭背景及學歷
張家朗出生於體育世家，父母都是籃球運動員。雖然他從小接觸籃球，但在10歲時參加了劍擊興趣班，並立刻愛上了這項運動。他的父母支持他提前在中四輟學，成為職業劍擊運動員。
張家朗一直以來都胸懷大志，早在小學紀念冊上就寫下了成為奧運冠軍的夢想。他的努力和堅持終於在東京奧運中得以實現。贏得奧運金牌的那一刻，家朗看似冷靜，但他坦言當時仍在消化這個消息。張家朗在分享時說︰「訓練多年，最辛苦和最開心的部分都是在比賽場上與對手鬥志鬥勇的過程。成功破解對方的招式是一件值得高興的事，但當一直找不到辦法突破對手時，就會感到迷茫。」張家朗克服困難的方法是從失敗中吸取經驗，跳出框架思考其他可能性，是張家朗值得學習的地方。
巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）
張家朗成功之路 在於享受過程
此外，張家朗在奧運比賽中穿上的Nike Dunk Low成為全城熱話。他習慣在戰鞋上寫下「金句」，這個習慣源於他觀看NBA時，看到許多籃球員在球鞋上寫下不同的字句，作為對自己的提醒或紀念。他的波鞋收藏中，最有紀念價值的是綠色Nike Dunk Low，那是他帶到東京奧運的球鞋，對他來說十分有意義。張家朗是NBA籃球隊公牛迷，兒時電腦螢幕貼上公牛貼紙。想不到他的偶像不是米高佐敦或居里，而是籃板王洛文（Dennis Rodman）。
現在，張家朗擔任Dior品牌大使，向大家傳遞關於追夢、積極向上的勵志故事。他期望能為運動界帶來更多可能，並鼓勵大家不要輕易放棄，享受過程，不過於介懷輸贏。
張家朗金句
身高1.93米的張家朗在4月的奧運積分賽取得今屆參賽資格。截至2024年7月19日，張家朗在男子花劍的世界排名為第3（第一是Tommaso Marini、第2是Nick Itkin），實力已獲肯定。
作為左手將，張家朗的劍道之路充滿挑戰，但他始終保持著對夢想的堅持。他的金句是「不要輕易放棄，享受過程」，激勵著無數香港人追求夢想。
衛冕的壓力在前，張家朗稱作為運動員當然想奪得獎牌︰「但不會給自己太大壓力，會好好享受奧運會。第三次參加奧運，比賽的心態、打法和臨場應變都較以往成熟。」
巴黎奧運｜香港運動員及焦點賽事一覽 本地電視台免費直播
巴黎奧運 張家朗賽程（7月18日更新）
- 7月29日3:25PM 男子花劍個人賽64強：張家朗
- 7月29日6:05PM 男子花劍個人賽32強：張家朗＊
- 7月29日8:55PM 男子花劍個人賽16強：張家朗＊
- 7月29日10:20PM 男子花劍個人賽8強：張家朗＊
- 7月30日1:15AM 男子花劍個人賽準決賽：張家朗＊
- 7月30日3:15AM 男子花劍個人賽銅牌賽：張家朗＊
- 7月30日4:10AM 男子花劍個人賽金牌賽：張家朗＊
- ＊（假如晉級）