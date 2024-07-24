香港劍神張家朗的故事由小學開始，在小學紀念冊中張家朗早已寫明奧運金牌是最終目標，堅毅的性格、說到做到是張家朗值得學習的地方。這名27歲的劍擊運動員去屆東京奧運成為男子個人花劍金牌得主，也是首名代表香港奪得劍擊奧運獎牌的運動員。 今屆巴黎奧運，張家朗將在香港時間7月29至30日力求衛冕，讓香港人再次全城投入劍擊。



張家朗成功之路 在於享受過程 此外，張家朗在奧運比賽中穿上的Nike Dunk Low成為全城熱話。他習慣在戰鞋上寫下「金句」，這個習慣源於他觀看NBA時，看到許多籃球員在球鞋上寫下不同的字句，作為對自己的提醒或紀念。他的波鞋收藏中，最有紀念價值的是綠色Nike Dunk Low，那是他帶到東京奧運的球鞋，對他來說十分有意義。張家朗是NBA籃球隊公牛迷，兒時電腦螢幕貼上公牛貼紙。想不到他的偶像不是米高佐敦或居里，而是籃板王洛文（Dennis Rodman）。 現在，張家朗擔任Dior品牌大使，向大家傳遞關於追夢、積極向上的勵志故事。他期望能為運動界帶來更多可能，並鼓勵大家不要輕易放棄，享受過程，不過於介懷輸贏。