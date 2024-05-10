巴黎奧運｜馬賽賈爾德聖母院為聖火傳遞起點　中國演員趙露思將任火炬手(有片)

巴黎奧運會火炬傳遞在法國本土展開，馬賽成為首個進行火炬傳遞的城市，首位火炬手是足球名宿保利(Basile Boli)，起點是可俯瞰整個馬賽城的賈爾德聖母院。聖火傳遞於當地周四(9日)上午8時20分展開，保利手持火炬步出賈爾德聖母院開展聖火傳遞，保利表示，在馬賽進行火炬傳遞，對於這座城市而言是無與倫比的時刻。巴黎奧組委主席埃斯坦蓋亦有參加在馬賽的火炬傳遞。他表示，保利在賈爾德聖母院展開火炬傳遞，傳達出美好訊息。

馬賽火炬傳遞終點設在韋洛德羅姆球場，亦由足球名宿杜奧巴任當天最後一位火炬手。他點燃設在球場內的火種台，標誌著全天的火炬傳遞活動順利結束。韋洛德羅姆球場是馬賽重要的足球比賽場地，多場奧運足球比賽將在這個場館舉行。