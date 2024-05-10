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國際
2024-05-10 10:09:00

巴黎奧運｜馬賽賈爾德聖母院為聖火傳遞起點　中國演員趙露思將任火炬手(有片)

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巴黎奧運馬賽聖火傳遞以賈爾德聖母院為起點，足球名宿保利任首名火炬手。(AP)

巴黎奧運馬賽聖火傳遞以賈爾德聖母院為起點，足球名宿保利任首名火炬手。(AP)

巴黎奧運會火炬傳遞在法國本土展開，馬賽成為首個進行火炬傳遞的城市，首位火炬手是足球名宿保利(Basile Boli)，起點是可俯瞰整個馬賽城的賈爾德聖母院。聖火傳遞於當地周四(9)上午820分展開，保利手持火炬步出賈爾德聖母院開展聖火傳遞，保利表示，在馬賽進行火炬傳遞，對於這座城市而言是無與倫比的時刻。巴黎奧組委主席埃斯坦蓋亦有參加在馬賽的火炬傳遞。他表示，保利在賈爾德聖母院展開火炬傳遞，傳達出美好訊息。

馬賽火炬傳遞終點設在韋洛德羅姆球場，亦由足球名宿杜奧巴任當天最後一位火炬手。他點燃設在球場內的火種台，標誌著全天的火炬傳遞活動順利結束。韋洛德羅姆球場是馬賽重要的足球比賽場地，多場奧運足球比賽將在這個場館舉行。

保利表示，在馬賽進行火炬傳遞，對於這座城市而言是無與倫比的時刻。(AP) 保利表示，在馬賽進行火炬傳遞，對於這座城市而言是無與倫比的時刻。(AP)

中國演員趙露思將參與第10站聖火傳遞

另外，根據奧林匹克官網顯示，演出內地劇集《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》的中國演員趙露思成為2024巴黎奧運火炬手之一，將在第10站法國熱爾省傳遞聖火。據報，她成為全部的火炬手當中唯一的亞洲演藝人員，亦是第10站的火炬手當中，唯一一名非法國人。巴黎奧運會在法國本土的火炬傳遞至6月中，之後往法國海外屬地，隨後再返回法國本土。

 

奧林匹克官網。 奧林匹克官網。
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