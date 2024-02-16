希臘成為首個同性婚姻合法化東正教國家

希臘國會通過允許同性民事婚姻的法案，賦予同性伴侶結婚和收養小孩的權利。即使教會人士反對，希臘仍然成為第一個同婚合法化的東正教國家。旁聽者和雅典街頭群眾為此歡呼。希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)表示，新法將大膽消除嚴重的不平等。
法案由中間偏右政府起草，獲得主要反對黨在內的4個左翼政黨支持，內容包括承認同性伴侶的父母權利，但不允許同性戀男性透過代孕獲得下一代。希臘東正教會反對法案，認為會影響傳統家庭價值。教會支持者及保守派團體多次發起示威。國會議員經過兩日辯論後進行表決，結果法案在176票贊成、76票反對、2票棄權及46名議員不在席下獲得通過，法案將於政府公報公告時成為法律。
民調：法案未有引發國內深刻分歧
米佐塔基斯表示，新法將大膽消除嚴重的不平等，改革讓希臘一些民眾的生活變得更好，沒有從許多人的生活中奪走任何東西。同志雙親團體「彩虹家庭」(Rainbow Families)負責人Stella Belia形容，這是歷史性的時刻，這是喜悅的一天。
民調顯示，支持這項改革的希臘人以些微差距佔多數。這一議題並未引發國內深刻分歧，相較之下，希臘人更擔心生活成本高昂的問題。歐盟27個成員國中，有15個已經把同性婚姻合法化，如今希臘成為東南歐第一個實現婚姻平權的國家。