希臘成為首個同性婚姻合法化東正教國家

希臘國會通過允許同性民事婚姻的法案，賦予同性伴侶結婚和收養小孩的權利。即使教會人士反對，希臘仍然成為第一個同婚合法化的東正教國家。旁聽者和雅典街頭群眾為此歡呼。希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)表示，新法將大膽消除嚴重的不平等。

法案由中間偏右政府起草，獲得主要反對黨在內的4個左翼政黨支持，內容包括承認同性伴侶的父母權利，但不允許同性戀男性透過代孕獲得下一代。希臘東正教會反對法案，認為會影響傳統家庭價值。教會支持者及保守派團體多次發起示威。國會議員經過兩日辯論後進行表決，結果法案在176票贊成、76票反對、2票棄權及46名議員不在席下獲得通過，法案將於政府公報公告時成為法律。