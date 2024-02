德國公主創首例全裸登《花花公子》封面　族長曾批為家族不幸

代表「每個女人都是美麗的」

芝妮雅平時會在社交媒體分享日常生活,也曾在《Undercover Princesses》、《B:Real — Real Celebrities, Real Life》等各式真人騷節目中亮相。她本人也認為,裸身登上雜誌封面,是代表「每個女人都是美麗的」,許多人也稱讚她又美又有自信。

不過這支擁有1000多年歷史的權貴家族,對芝妮雅的行為頗有微詞。2011年芝妮雅推出自己的傳記《芝妮雅:21世紀公主的生平》(Xenia: The Life of a Princess in the 21st Century)後,王族族長瑪利亞·埃曼努埃爾(Prince Maria Emanuel of Saxony)批評芝妮雅非常失禮,「這件事是擁有1000年歷史的韋廷家族的不幸」。但芝妮雅仍勇敢表現自己,登上各種媒體,行為也更加大膽。