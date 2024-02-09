德國公主創首例全裸登《花花公子》封面　族長曾批為家族不幸

人們印象中的貴族公主大多是端莊典雅的形象，不過德國這位非典型公主讓許多人跌破眼鏡，37歲的芝妮雅全裸登上情色雜誌《花花公子》封面，成為首位裸體登場的王室成員。

稱先代國王也會支持她

綜合外媒報道，37歲的芝妮雅（Princess Xenia of Saxony）出身於德國薩克森王國（Saxony）曾經的統治者韋廷家族（Wettin），她的曾曾祖父腓特烈・奧古斯特三世（Friedrich August III）是薩克森的末代國王，芝妮雅大方向媒體表示，曾曾祖父如果看到她的照片，一定也會支持她，但若家人去購買雜誌，她也會有點驚訝。