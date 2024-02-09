德國公主創首例全裸登《花花公子》封面　族長曾批為家族不幸

人們印象中的貴族公主大多是端莊典雅的形象，不過德國這位非典型公主讓許多人跌破眼鏡，37歲的芝妮雅全裸登上情色雜誌《花花公子》封面，成為首位裸體登場的王室成員。
稱先代國王也會支持她
綜合外媒報道，37歲的芝妮雅（Princess Xenia of Saxony）出身於德國薩克森王國（Saxony）曾經的統治者韋廷家族（Wettin），她的曾曾祖父腓特烈・奧古斯特三世（Friedrich August III）是薩克森的末代國王，芝妮雅大方向媒體表示，曾曾祖父如果看到她的照片，一定也會支持她，但若家人去購買雜誌，她也會有點驚訝。
代表「每個女人都是美麗的」
芝妮雅平時會在社交媒體分享日常生活，也曾在《Undercover Princesses》、《B:Real — Real Celebrities, Real Life》等各式真人騷節目中亮相。她本人也認為，裸身登上雜誌封面，是代表「每個女人都是美麗的」，許多人也稱讚她又美又有自信。
不過這支擁有1000多年歷史的權貴家族，對芝妮雅的行為頗有微詞。2011年芝妮雅推出自己的傳記《芝妮雅：21世紀公主的生平》（Xenia: The Life of a Princess in the 21st Century）後，王族族長瑪利亞·埃曼努埃爾（Prince Maria Emanuel of Saxony）批評芝妮雅非常失禮，「這件事是擁有1000年歷史的韋廷家族的不幸」。但芝妮雅仍勇敢表現自己，登上各種媒體，行為也更加大膽。
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