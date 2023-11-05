德國女外長疑被強吻一臉尷尬　涉事克羅地亞外長道歉卻稱「不知道問題在哪」

德國女外長被強吻一臉尷尬 涉事克羅地亞外長道歉卻稱「不知道問題在哪」

克羅地亞外長拉德曼（Gordan Grlic Radman）本月2日在歐盟會議上的合照環節時，突然試圖親吻德國外長貝伯克（Annalena Baerbock），引發爭議。

立刻把臉轉向但仍被吻頰

在柏林舉行的歐盟會議上，65歲的拉德曼貌似想與貝爾伯克打招呼，在伸出手與貝爾伯克握手的同時，並俯身試圖親吻她。從這段令人尷尬的影片可以看到，42歲的貝伯克發現拉德曼要親吻自己時，立刻把臉轉向，讓他親吻臉頰，笑容顯得很不自在。

其他數十位外國領導人似乎都沒有因這個吻而受到影響，但一些名人及網友卻炸鍋，稱拉德曼的行為非常可恥。

克羅地亞著名女權活動人士博里奇（Rada Boric）抨擊拉德曼的舉動「非常不恰當」，並補充說在這種場合不適合用如此「熱情」的態度