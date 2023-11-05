德國女外長疑被強吻一臉尷尬　涉事克羅地亞外長道歉卻稱「不知道問題在哪」

克羅地亞外長拉德曼（Gordan Grlic Radman）本月2日在歐盟會議上的合照環節時，突然試圖親吻德國外長貝伯克（Annalena Baerbock），引發爭議。
立刻把臉轉向但仍被吻頰
在柏林舉行的歐盟會議上，65歲的拉德曼貌似想與貝爾伯克打招呼，在伸出手與貝爾伯克握手的同時，並俯身試圖親吻她。從這段令人尷尬的影片可以看到，42歲的貝伯克發現拉德曼要親吻自己時，立刻把臉轉向，讓他親吻臉頰，笑容顯得很不自在。
其他數十位外國領導人似乎都沒有因這個吻而受到影響，但一些名人及網友卻炸鍋，稱拉德曼的行為非常可恥。
克羅地亞著名女權活動人士博里奇（Rada Boric）抨擊拉德曼的舉動「非常不恰當」，並補充說在這種場合不適合用如此「熱情」的態度
克外長被指已犯「性騷擾」
克羅地亞前總理柯索（Jadranka Kosor）也在社交帳號上發文猛烈抨擊：「暴力親吻女性也叫暴力，不是嗎？」不過她並沒有直接提及拉德曼的名字。
當地媒體甚至將這宗事件定調為「性騷擾」。據《德新社》當地時間4日報道，拉德曼已道歉，但卻表示「不知道問題出在哪裏」。他解釋說，當天的舉動只是表達自己的高興，還說他們總是熱情地互相打招呼，並聲稱親吻是「同事之間溫暖的人際交流」。
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