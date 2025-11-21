德國醫療展逾百中方參展商食物中毒　中餐館認飯盒製作失誤

總領館領事僑務處工作人員指，經初步了解，當地一間中餐館飯盒的食品安全問題引發了事件。至少4人入院治療，但未出現重傷或死亡情況。總領館尚在核實具體受影響人數，初步估計逾100人。目前，入院人員已無大礙。該工作人員表示，總領館事發後第一時間聯絡受影響的參展人員，並迅速與涉事商家取得聯絡，要求其立即採取措施妥善處置並向受影響人員致歉。總領館還成立工作小組，持續跟進事件進展，向受害者了解病情、表達慰問，表示願隨時提供領事協助，更向涉事供餐餐廳提出交涉，要求道歉補償。

中國駐杜塞爾多夫總領館證實，周一（17日）赴德國參加2025年杜塞爾多夫國際醫療器械設備展的上百名中方參展商人員出現食物中毒症狀，至少4人入院治療。

解凍肉類和煮制時間不足

涉事中餐館周三在社交媒體發文致歉，承認在團餐製作過程中存在嚴重失誤，對肉品解凍和煮製時間不足，導致大量用餐者食用後出現不適。該餐館稱已採取多項措施進行補救，包括採購並分發藥品、協助將症狀較重的參展人員送院救治等。

2025年杜塞爾多夫國際醫療器械設備展周一在德國杜塞爾多夫會展中心開幕，展會聚焦人工智能、機器人技術等領域。1,300多間中國企業攜創新產品和服務參展，參展商數量在所有國家中位居首位。展會為期4天，吸引超過160個國家和地區的8萬名專業人士參觀。