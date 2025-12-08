德州女子二手店買超醜粉紅豬錢罌 打開驚見詭異膠袋串連驚喜美鈔

美國德州一名女子平日喜愛在二手店尋寶，近日花費10.99美元(約85.7港元)買了一個超醜的粉紅豬錢罌，未料一打開，竟發現內藏一綑美鈔，令她喜出望外。
卡特里娜(Katrina)在TikTok分享，她在當地一間慈善二手店尋寶時，找到一個外形有些特別的粉紅小豬錢罌。從影片可見，小豬錢罌身上滿是上世紀六七十年代的立體雕花，加上小豬詭異笑臉，看來十分懷舊。
卡特里娜拉開錢罌底的塞子後，從裡面拉出一串綁在一起的塑膠袋，還有一綑用髮帶綁起來的美鈔。她驚喜表示，「我剛數了一下，發現一共是2,028美元(約15,777.9港元)，我花了10.99美元買這個錢罌，天啊」。
影片曝光後累計逾24萬次點擊，不少網民驚訝，稱「找到2,028美元真是太瘋狂了」。也有人建議，「最好檢查一下這些鈔票，可能因為年代久遠，比想像中值錢」。不少人建議她把錢儲下來，稱「這是你得到的錢，就留著吧。若是良心不安，也可以捐出去」。但也有網民懷疑影片是卡特里娜自導自演，事先把鈔票塞進錢罌。
卡特里娜表示，她經常到二手店尋寶，過往也有過很好的發現，在TikTok分享。今次這筆意外之財，她打算留下來，「我從來沒發現過這麼多現金，所以超級興奮」，暫時也不打算賣掉小豬錢罌。