德州有汽車高速撞向巴士站人群釀至少7死　正調查車禍屬意外或故意(有片)

美國德州有汽車撞向一個接收非法移民中心附近的巴士站人群，造成7人死亡，至少10人受傷。死傷者主要是委內瑞拉人。肇事司機已經被捕，警方正調查事件屬意外抑或蓄意撞人。
事發在德州邊境城市布朗斯維爾，當地星期日上午約8時半。一輛汽車星期日早上衝向一個移民收容中心外的巴士站，警方正核對死傷者身份，相信包括多名移民。中心負責人表示，根據監控系統的錄影片段，肇事車輛衝撞在巴士站候車的人群後，再繼續行駛約60米才停下。
大部分人坐在地上未及走避
網上片段顯示，事發前多人正在巴士站候車，大部分人坐在地上，一輛汽車突然衝上行人路，多人未及走避被撞飛，影片所見，涉事汽車當時速度很高。網上亦流傳懷疑涉案男司機於醫院正接受觀察的相片。
警方表示，當場被捕的拉美裔男司機拒絕合作，需要用指紋核實其身份；將抽取疑犯血液樣本，將進行毒理測試，正調查車禍原因，包括疑犯是意外、故意，抑或醉駕撞向巴士站。疑犯目前被落案控以魯莽駕駛，不排除會加控其他罪名。
警告：影片內容或會令人情緒不安
🔴 #AHORA | Momento en qué la camioneta embiste y asesina a 7 personas en un refugio para migrantes en Texas, cerca de la frontera con México. La policía aún no ha aclarado el motivo del ataque.— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 7, 2023
⚠️ IMÁGENES MUY SENSIBLES ⚠️pic.twitter.com/cS1Wd7rqYH