德州有汽車高速撞向巴士站人群釀至少7死　正調查車禍屬意外或故意(有片)

美國德州有汽車撞向一個接收非法移民中心附近的巴士站人群，造成7人死亡，至少10人受傷。死傷者主要是委內瑞拉人。肇事司機已經被捕，警方正調查事件屬意外抑或蓄意撞人。

事發在德州邊境城市布朗斯維爾，當地星期日上午約8時半。一輛汽車星期日早上衝向一個移民收容中心外的巴士站，警方正核對死傷者身份，相信包括多名移民。中心負責人表示，根據監控系統的錄影片段，肇事車輛衝撞在巴士站候車的人群後，再繼續行駛約60米才停下。