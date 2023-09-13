德州男子食生蠔死於食肉菌感染 由海水裡一種惡菌引起

美國德州一名三十多歲男子食生蠔而感染食肉菌，結果掉命。當地衛生官員稱，那名男子從食物中感染創傷弧菌(Vibrio vulnificus)，繼而引起壞死性筋膜炎(即食肉菌感染)。醫生指美國各地的創傷弧菌感染個案有上升趨勢，美國疾控中心亦在今年發出警告，今年至目前為止最少12名美國人死於創傷弧菌。感染創傷弧菌可急速擴散，就像燎原之火。

食生蠔染創傷弧菌｜死者有肝病服免疫抑制藥

報道指，上述個案死者有肝病，並服用免疫抑制藥，屬感染創傷弧菌後惡化的高危族。不清楚他何時感染和死亡，以及在哪裡購買生蠔。創傷弧菌是一種常活於和暖海水的細菌，可污染蠔等貝殼類動物。若傷口接觸海水，或進食被該細菌污染的食物，可引致感染。感染者吞下創傷弧菌後，胃酸未能分解該菌，繼而進入小腸。一旦進入小腸，創傷弧菌可迅速繁殖，並攻擊周圍組織。感染後可急速惡化，甚至在數天內導致敗血性休克和死亡。