急流滑石上自拍　男子被沖走墮45米高瀑布失蹤(有片)

印度拉賈斯坦邦一名26歲男子日前到著名景點Menal Waterfall附近遊玩，期間與友人在河中石頭上自拍，結果因為石滑失足墮河，經過幾番掙扎，最後被水流沖走，墜落45米高瀑布後不知所蹤。

綜合報道，26歲男子Kanhaiya Lal Bairwa與友人在河流中岩石上自拍時，懷疑失足墮河。他的朋友附即報警求助，附近亦有人前來幫忙。網上流傳的影片顯示，身穿深色上衣的Bairwa與另外2人墮河，當時河水湍急洶湧，有幾個人嘗試協助他們返回岩石上，墮河的幾個人死命抓住鐵鏈在河中苦苦掙扎，Bairwa亦曾幾次嘗試攀上岩石，惟水流太強勁，Bairwa最終體力不支或脫手被沖走，隨著河水墮落瀑布。