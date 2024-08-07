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國際
2024-08-07 15:18:00

急流滑石上自拍　男子被沖走墮45米高瀑布失蹤(有片)

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急流滑石上自拍，男子被沖走墮45米高瀑布失蹤。(X)

急流滑石上自拍，男子被沖走墮45米高瀑布失蹤。(X)

印度拉賈斯坦邦一名26歲男子日前到著名景點Menal Waterfall附近遊玩，期間與友人在河中石頭上自拍，結果因為石滑失足墮河，經過幾番掙扎，最後被水流沖走，墜落45米高瀑布後不知所蹤。

綜合報道，26歲男子Kanhaiya Lal Bairwa與友人在河流中岩石上自拍時，懷疑失足墮河。他的朋友附即報警求助，附近亦有人前來幫忙。網上流傳的影片顯示，身穿深色上衣的Bairwa與另外2人墮河，當時河水湍急洶湧，有幾個人嘗試協助他們返回岩石上，墮河的幾個人死命抓住鐵鏈在河中苦苦掙扎，Bairwa亦曾幾次嘗試攀上岩石，惟水流太強勁，Bairwa最終體力不支或脫手被沖走，隨著河水墮落瀑布。

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26歲男子Kanhaiya Lal Bairwa與友人在河流中岩石上自拍時，懷疑失足墮河。(X) 惟水流太強勁，Bairwa最終體力不支或脫手被沖走，隨著河水墮落瀑布。(X) 惟水流太強勁，Bairwa最終體力不支或脫手被沖走，隨著河水墮落瀑布。(X) 惟水流太強勁，Bairwa最終體力不支或脫手被沖走，隨著河水墮落瀑布。(X) 有目擊者指，Bairwa被水流沖走後漂流了大約100公尺後，便墮落45米高的瀑布。(X)

至今仍未找到失蹤者下落

報道指，有目擊者指，Bairwa被水流沖走後漂流了大約100公尺後，便墮落45米高的瀑布。當地救援隊接報後，派出潛水員和民防小組展開搜尋，但目前仍未找到他的下落。有救援人員指，類似事件並非第一次發生，正如網上的影片所見，最近許多人因為拍攝而發生意外喪生。上月16日，印度26歲網紅Aanvi Kamdar在瀑布附近拍片，不慎失足，跌入100米高的峽谷後不幸身亡。

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