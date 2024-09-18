恐怖客機！乘客集體耳鼻流血「耳朵洩氣冒泡」驚揭有一問題

美國達美航空一架鹽湖城飛往波特蘭的航班，在飛行途中突然有乘客集體耳或鼻部出血，令客機須緊急折返。
美國有線新聞網絡報道，事發生本月15日一架波音737-900客機上。乘客Jaci Purser表示，她突然感覺耳朵像「被刺」一樣，「我聽到一些空氣洩漏的聲音，然後開始感覺耳朵在『冒泡』。我的右耳感覺像在冒泡，我摸了一下耳朵，發現有血流出來。」
Purser當時正在出差，她的同事和其他乘客也出現類似的情況，「我們的耳朵開始非常疼痛。周圍的人都在捂著耳朵，有些人的耳朵開始流血，有些人的鼻子也開始流血」。
九霄驚魂｜10名乘客須治療或檢查
另一位乘客Caryn Allen則表示，乘客未幾發現客機有問題，「我看著丈夫，他雙手捂著耳朵、身體前傾。我看到後面一排有一位男士，鼻子流血得很嚴重，周圍的人在幫助他」。
據報客機在上空盤旋了一段時間後，折返鹽湖城。報道指有10名乘客須接受治療或檢查。達美航發聲明稱：「我們對乘客在9月15日1203航班上的經歷深表歉意。機組人員按照程序返回鹽湖城，我們的地面團隊立即為乘客提供支援。」涉事乘客隨後被安排乘坐另一架飛機。
達美航空並稱，事件涉及負責調節機艙壓力的加壓系統出現問題，涉事客機經修復後於次日重新投入使用。聯邦航空管理局表示將對此事件進行調查。