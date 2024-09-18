恐怖客機！乘客集體耳鼻流血「耳朵洩氣冒泡」驚揭有一問題

美國達美航空一架鹽湖城飛往波特蘭的航班，在飛行途中突然有乘客集體耳或鼻部出血，令客機須緊急折返。

美國有線新聞網絡報道，事發生本月15日一架波音737-900客機上。乘客Jaci Purser表示，她突然感覺耳朵像「被刺」一樣，「我聽到一些空氣洩漏的聲音，然後開始感覺耳朵在『冒泡』。我的右耳感覺像在冒泡，我摸了一下耳朵，發現有血流出來。」

Purser當時正在出差，她的同事和其他乘客也出現類似的情況，「我們的耳朵開始非常疼痛。周圍的人都在捂著耳朵，有些人的耳朵開始流血，有些人的鼻子也開始流血」。