恐怖意外｜澳洲教練示範游繩垂降　學生面前直墮13層樓高慘死

綜合報道，事發於上周四(16日)，戶外活動教練Marcello Silveira帶領來自Newman College的十多名學生及2名教師，到瑪格𠁖特河(Margaret River)附近的知名景點新娘洞穴(Brides Cave)示範游繩下降，這個洞穴由頂至底約相高40米，大約為13層樓的高度。事發時，多名學生已經垂降到洞穴底部，但到Marcello Silveira再作示範時卻不幸發生事故，多名學生亦親眼目睹這個恐怖意外的經過。學生們在事發後被其他教練帶領離開洞穴，返回巴士，並聯絡校方。

警方形容事故相當令人受創傷

警方於當日下午近3時半接獲通報，儘管現場有教練提供了急救措施，但救護直升機趕抵現場時，Marcello Silveira卻被證實已當場身亡。警方形容事故相當令人受創傷，「我們付出很多努力試圖救回他，惟沒有作用。」

Marcello Silveira是兩子之父，他的死訊震驚澳洲戶外運動界，不少人紛紛於網上表示哀悼，他的好友亦在募捐平台「GoFundMe」發起活動，協助他的遺孀和兩名遺孤度過難關。