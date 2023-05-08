恩將仇報！阻止與毒男交往 泰國富婆遭14歲寶貝孫女割喉斬殺

康潘夫人的遺體在香蕉園被發現。(互聯網)

泰國發生駭人倫常兇殺案。《泰國日報》、「Sanook」等媒體報道，案發於東北部孔敬府普淵縣，當地警方本月5日接獲民眾報案指，在63歲女子康潘夫人(Madame Khampun)擁有的私人香蕉園中，發現康潘夫人的屍體。警方到場檢查後發現她額頭塌陷、頸部和背部多處遭利器刺傷，面部朝下。

報道指，康潘夫人是當地的富有階層，擁有龐大資產，她的女兒當日凌晨時分一覺醒來，發現母親不在床上，於是四出尋找，最後在香蕉園發現母親面部朝下倒地，血流不止，立即報警。

孫女：起初只想「弄殘外婆」

警方調查後發現，疑兇竟是康潘夫人年僅14歲的外孫女、以及她的15歲男友。外孫女被捕後坦承犯案，表示起初並沒計劃殺死外婆，只是想「弄殘她」，因為外婆極力阻止她和男友交往。

外孫女憶述，「事發當天，我約了男友見面，但外婆來了，不准我去見男友，這令我和男友很不高興，因此出手打了外婆。外婆跟我們扭打起來，所以男友才會用刀割傷她手臂」。

肺部被刺穿 喉嚨傷口深入氣管

最後，外孫女持刀在外婆背部狠狠地捅了一下，她便倒地身亡。驗屍結果顯示，死者喉嚨處的傷口深入氣管，肺部被利刀刺穿，形成兩處明顯傷口。

報道指，康潘夫人生前十分疼愛這個外孫，孫女自從父母離異後便與她一起居住，康潘夫人還為她建造房子。可是，她發現孫女的男友有吸毒惡習，極力阻止兩人交往，未料竟惹來殺身之禍。