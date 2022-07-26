悲劇｜12歲童玩網上挑戰勒頸 腦幹死亡 法院判拔喉 慈父上訴心臟病發

作為家長，眼見像在睡覺的愛兒，身體仍暖、仍有呼吸，誰會忍心讓他離開人世？英國一名12歲男童，疑受害人不淺的網上挑戰引誘「挑戰」勒頸，導致缺氧昏迷。公立醫院醫生判斷他腦幹死亡，徵求法庭批准拔喉，男童父母堅持反對，事件引發社會關注，獲民間組織聲援。男童父親日前在上訴庭裁決前心臟病發，律師要求押後裁決不果，男童最終被判須拔喉。

男童玩「網上挑戰」勒頸昏迷

12歲男童巴特斯比(Archie Battersbee)於今年4月7日在家中不省人事，被發現時頸纏繩索，母親相信他是被一個網上挑戰「blackout challenge」所害。巴特斯比一直留院，從未甦醒，院方指他腦幹死亡，5月5日要求法庭決定拔喉是否最符合其利益。高等法院於6月考慮醫療專家等意見後，裁定中止巴特斯比的維生儀器。父母指愛兒仍有呼吸，希望「給他更多時間復原」，不服上訴，但上訴庭周一(25日)維持原判。

英媒指，巴特斯比五十多歲的父親，周一趕往法庭時，因心臟病發或中風入院，法官拒絕律師押後裁決的要求，但同意延遲48小時拔喉，讓巴特斯比父母有時間向歐洲法院上訴。

父母指愛兒仍有呼吸 法官冀面對現實

巴特斯比父母已分居，他本來愛好體操，如今卻軟癱在床上，令人不勝唏噓，引發英國社會關注。其父為救愛兒發起運動，並獲為基督教徒提供法律支援的組織Christian Legal Centre支持。法官裁決時提到傳媒不斷刊登巴特斯比的照片，指巴特斯比「再也不是相中的男童」(no longer the boy in the photograph)，而是「全身功能都要靠人工方法維持」(someone whose every bodily function is now maintained by artificial means)，希望各界面對現實。