悲劇｜12歲童玩網上挑戰勒頸 腦幹死亡 法院判拔喉 慈父上訴心臟病發

作為家長,眼見像在睡覺的愛兒,身體仍暖、仍有呼吸,誰會忍心讓他離開人世?英國一名12歲男童,疑受害人不淺的網上挑戰引誘「挑戰」勒頸,導致缺氧昏迷。公立醫院醫生判斷他腦幹死亡,徵求法庭批准拔喉,男童父母堅持反對,事件引發社會關注,獲民間組織聲援。男童父親日前在上訴庭裁決前心臟病發,律師要求押後裁決不果,男童最終被判須拔喉。

男童玩「網上挑戰」勒頸昏迷

12歲男童巴特斯比(Archie Battersbee)於今年4月7日在家中不省人事,被發現時頸纏繩索,母親相信他是被一個網上挑戰「blackout challenge」所害。巴特斯比一直留院,從未甦醒,院方指他腦幹死亡,5月5日要求法庭決定拔喉是否最符合其利益。高等法院於6月考慮醫療專家等意見後,裁定中止巴特斯比的維生儀器。父母指愛兒仍有呼吸,希望「給他更多時間復原」,不服上訴,但上訴庭周一(25日)維持原判。

英媒指,巴特斯比五十多歲的父親,周一趕往法庭時,因心臟病發或中風入院,法官拒絕律師押後裁決的要求,但同意延遲48小時拔喉,讓巴特斯比父母有時間向歐洲法院上訴。

父母指愛兒仍有呼吸 法官冀面對現實

巴特斯比父母已分居,他本來愛好體操,如今卻軟癱在床上,令人不勝唏噓,引發英國社會關注。其父為救愛兒發起運動,並獲為基督教徒提供法律支援的組織Christian Legal Centre支持。法官裁決時提到傳媒不斷刊登巴特斯比的照片,指巴特斯比「再也不是相中的男童」(no longer the boy in the photograph),而是「全身功能都要靠人工方法維持」(someone whose every bodily function is now maintained by artificial means),希望各界面對現實。