情人節2023｜單身僱員情人節獲發3倍日薪 菲國市長：想他們感受人間有愛

情人節，單身有著數？菲律賓一位自稱單身的市長自掏腰包，幫市政府的單身僱員在情人節當日加薪，感謝他們在需要時加班工作，同時也想傳達「有人愛著他們」的訊息。

菲律賓奎松省盧納將軍市(General Luna)市長弗洛里多(Matt Florido)表示，市政府僱員若單身超過5年，在情人節獲發3倍日薪。其他單身僱員也將收到雙薪，或選擇放一天有薪假。

42歲的弗洛里多表示：「我了解他們今天的感受，能感同身受。」又說他自出娘胎就單身至今。

為何要給僱員送大禮？弗洛里多說，「情人節這天沒人送他們朱古力、鮮花，所以我們想用這些幫他們打氣，讓他們可以感受到有人在乎他們，有人愛著他們。」這是弗洛里多連續第3年發給市政府單身職員額外薪金。