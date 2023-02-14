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國際
2023-02-14 18:40:48

情人節2023｜單身僱員情人節獲發3倍日薪 菲國市長：想他們感受人間有愛

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市長弗洛里多說，情人節給市政府單身僱員派福利，幫他們打打氣。(互聯網)

市長弗洛里多說，情人節給市政府單身僱員派福利，幫他們打打氣。(互聯網)

情人節，單身有著數？菲律賓一位自稱單身的市長自掏腰包，幫市政府的單身僱員在情人節當日加薪，感謝他們在需要時加班工作，同時也想傳達「有人愛著他們」的訊息。

菲律賓奎松省盧納將軍市(General Luna)市長弗洛里多(Matt Florido)表示，市政府僱員若單身超過5年，在情人節獲發3倍日薪。其他單身僱員也將收到雙薪，或選擇放一天有薪假。

42歲的弗洛里多表示：「我了解他們今天的感受，能感同身受。」又說他自出娘胎就單身至今。

為何要給僱員送大禮？弗洛里多說，「情人節這天沒人送他們朱古力、鮮花，所以我們想用這些幫他們打氣，讓他們可以感受到有人在乎他們，有人愛著他們。」這是弗洛里多連續第3年發給市政府單身職員額外薪金。

菲律賓馬尼拉San Juan市在情人節舉行集體婚禮。(美聯社)

菲律賓馬尼拉San Juan市在情人節舉行集體婚禮。(美聯社)

單身僱員須通過嚴格審查

盧納將軍市的289名市政府僱員中，有37人經嚴格的審查後確認是單身，符合領取資格，最大的是64歲。審查過程中，他們會被詢問上次有交往對象是甚麼時候、為何分手，以及為甚麼仍然單身等。

弗洛里多說：「我們只是一個小市鎮，大家都彼此認識，沒辦法隱瞞。」他將自掏腰包支付這筆2.8萬披索(4,008港元)的額外薪金，而這筆錢也是對單身職員在有需要時加班，表達感謝，「他們家庭包袱較輕，因此常常加班工作，或犧牲睡眠時間為市民服務，我們總是可以倚賴他們」。

這項單身福利在情人節傍晚舉行的派對上發放，活動還包括約會遊戲。弗洛里多說：「誰知道，他們在一起或許會擦出火花，或許已經開始眉來眼去。」

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