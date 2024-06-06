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國際
2024-06-06 13:38:00

意國滑雪國手與女友墮700米深谷身亡　被發現時綁在一起如相擁

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意國滑雪國手與女友墮700米深谷身亡，被發現時綁在一起如相擁。(X)

意國滑雪國手與女友墮700米深谷身亡，被發現時綁在一起如相擁。(X)

意大利28歲國家速滑隊運動員Jean Daniel Pession，和26歲女友、滑雪教練兼學校教師Elisa Arlian，在當地澤比翁山(Mount Zerbion)由約700米高處墮崖身亡。他們被發現時這對情侶的安全繩仍綁在一起，遺體狀態如彼此相擁。

意大利冬季運動聯合會(FISI)上周六(1)發新聞稿表示， JeanElisa在奧斯塔山谷地區(Valle d'Aosta)的山頂事故中不幸遇難，聯合會就事件向他們的家人表示哀悼。Jean曾在2021年世界盃滑雪賽中名列第15位最佳成績。

當局派遣包括高山救援、警員和消防員組成的搜救隊前往搜救，並出動直升機搜尋。(網上圖片) Jean和Elisa。(IG) Jean和Elisa。(IG)

報道：遺體狀態如至死仍彼此相擁

報道指，JeanElisa1日早上，攀爬奧斯塔谷當地屬於阿爾卑斯山脈一部分的澤比翁山，他們都很熟悉這座山峰的地形，惟其家人發現二人久久未返回，便致電緊急服務部門求助，當局隨即派遣包括高山救援、警員和消防員組成的搜救隊前往搜救，並出動直升機搜尋，當局透過JeanElisa的手機訊號的準確定位，發現他們墮下約700米深的山谷，被發現時已無生命跡象。報道透露，搜救人員尋獲JeanElisa時，發現他們的安全繩仍綁在一起，遺體狀態看起來似乎至死仍彼此相擁。當局正調查意外成因。

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