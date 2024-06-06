意國滑雪國手與女友墮700米深谷身亡，被發現時綁在一起如相擁。(X)

意大利28歲國家速滑隊運動員Jean Daniel Pession，和26歲女友、滑雪教練兼學校教師Elisa Arlian，在當地澤比翁山(Mount Zerbion)由約700米高處墮崖身亡。他們被發現時這對情侶的安全繩仍綁在一起，遺體狀態如彼此相擁。

意大利冬季運動聯合會(FISI)上周六(1日)發新聞稿表示， Jean和Elisa在奧斯塔山谷地區(Valle d'Aosta)的山頂事故中不幸遇難，聯合會就事件向他們的家人表示哀悼。Jean曾在2021年世界盃滑雪賽中名列第15位最佳成績。