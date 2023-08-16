愛爾蘭櫃員機突現提錢人龍 莫非擠提？網民：愛爾蘭銀行刺激經濟(有片)

愛爾蘭都柏林昨晚櫃員機突然出現提款人龍，網上片段可見有櫃員機超過30人排隊。忽然排隊提錢，不是銀行擠提，而是愛爾蘭銀行出現技術故障「派錢」。有人發現可以提取超出戶口存款的金額，部分人則將超出存款的金額轉到網上銀行Revolt的戶口，然後從櫃員機提取。有報道指，昨有數千人湧到櫃員機取錢。食花生的網民笑稱，愛爾蘭銀行派錢刺激經濟。
愛爾蘭櫃員機｜愛爾蘭銀行：提取超出戶口存款的錢須歸還
除了都柏林，利默里克和納文等地也現櫃員機派錢情況。愛爾蘭銀行已表示，在故障下提取超出戶口存款的錢要是退還的！如果當透支，將要付利息，民眾得不償失。愛爾蘭銀行昨下午最初稱，銀行的應用程式(app)和個人銀行網頁出現問題。消息人士稱，下午5時起，社交網傳出櫃員機可在毋須透支下，提取多於存款的金額，消息之後如野火燎原般傳開去，「民眾說這是免費的錢」。即使當局在社交網已警告這些錢最終要歸還，但仍有很多人到櫃員機提款，直至警員出動阻止。
據悉，在部分個案中，銀行應用程式容許沒有存款的用戶將最多1,000歐元(約8,500港元)轉帳到網上銀行Revolt戶口，然後可透過櫃員機從行Revolt戶口取錢。愛爾蘭昨深夜11時發聲明，提醒民眾在故障發生時從櫃員機提取的款項會從他們戶口扣除，包括超出正常提款限額。
Bank of Ireland taking unilateral action to stimulate the economy. Willy wonka quantitative easing evening. And the crowd sang money for nothing and your cheques for free. Oh how we laughed.— BB Baskin (@BB_Baskin) August 16, 2023
I wonder will anybody take the credit for this initiative, surely! pic.twitter.com/fXTbPRnBz5
https://t.co/eEhIxSmIxx pic.twitter.com/ZUJ1WnQloz— Stephen lyons ⚫️⚪️⚫️⚪️ (@Stelyons1978) August 15, 2023