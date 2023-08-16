愛爾蘭櫃員機突現提錢人龍 莫非擠提？網民：愛爾蘭銀行刺激經濟(有片)

愛爾蘭都柏林昨晚櫃員機突然出現提款人龍，網上片段可見有櫃員機超過30人排隊。忽然排隊提錢，不是銀行擠提，而是愛爾蘭銀行出現技術故障「派錢」。有人發現可以提取超出戶口存款的金額，部分人則將超出存款的金額轉到網上銀行Revolt的戶口，然後從櫃員機提取。有報道指，昨有數千人湧到櫃員機取錢。食花生的網民笑稱，愛爾蘭銀行派錢刺激經濟。

愛爾蘭櫃員機｜愛爾蘭銀行：提取超出戶口存款的錢須歸還

除了都柏林，利默里克和納文等地也現櫃員機派錢情況。愛爾蘭銀行已表示，在故障下提取超出戶口存款的錢要是退還的！如果當透支，將要付利息，民眾得不償失。愛爾蘭銀行昨下午最初稱，銀行的應用程式(app)和個人銀行網頁出現問題。消息人士稱，下午5時起，社交網傳出櫃員機可在毋須透支下，提取多於存款的金額，消息之後如野火燎原般傳開去，「民眾說這是免費的錢」。即使當局在社交網已警告這些錢最終要歸還，但仍有很多人到櫃員機提款，直至警員出動阻止。

據悉，在部分個案中，銀行應用程式容許沒有存款的用戶將最多1,000歐元(約8,500港元)轉帳到網上銀行Revolt戶口，然後可透過櫃員機從行Revolt戶口取錢。愛爾蘭昨深夜11時發聲明，提醒民眾在故障發生時從櫃員機提取的款項會從他們戶口扣除，包括超出正常提款限額。