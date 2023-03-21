戒癮難！為爭年輕人選票 比利時內閣部長禁令下備專用手機玩TikTok

比利時政府以資訊安全疑慮為由，已禁止公務手機使用TikTok，惟根據媒體調查，多達18名內閣部長和政黨主席特地為TikTok配置專用手機，最少到明年大選前，他們也不能戒掉「TikTok癮」。

據法語媒體《晚訊報》(Le Soir)針對政府首長和政黨主席中的28名TikTok用戶調查，在國家安全機構建議政府官員和公務員停用該程式後，4名部長完全刪除帳號、3名暫時停用，其中首相德克羅(Alexander De Croo)停用。

首相：對 TikTok 資訊安全疑慮「零容忍」

德克羅表示，對TikTok帶來的資訊安全疑慮必須「零容忍」，因為比利時是歐盟和北約等重要國際機構總部的所在地，是竊取資訊的要道。

可是，仍有18名高官和政黨領袖難以「斷捨離」，包括國防部長Ludivine Dedonder和副首相Petra De Sutter，以及官員帳號中最受歡迎、擁有15.7萬粉絲的法語區總理Elio Di Rupo，他們的應對方法是，為TikTok特別配置一部專用手機，不與其他工作上的網絡連結，也不作其他用途。