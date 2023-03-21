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國際
2023-03-21 13:34:04

戒癮難！為爭年輕人選票 比利時內閣部長禁令下備專用手機玩TikTok

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比利時政府已禁止公務手機使用TikTok。(資料圖片)

比利時政府已禁止公務手機使用TikTok。(資料圖片)

比利時政府以資訊安全疑慮為由，已禁止公務手機使用TikTok，惟根據媒體調查，多達18名內閣部長和政黨主席特地為TikTok配置專用手機，最少到明年大選前，他們也不能戒掉「TikTok癮」。

據法語媒體《晚訊報》(Le Soir)針對政府首長和政黨主席中的28TikTok用戶調查，在國家安全機構建議政府官員和公務員停用該程式後，4名部長完全刪除帳號、3名暫時停用，其中首相德克羅(Alexander De Croo)停用。

首相：對TikTok資訊安全疑慮「零容忍」

德克羅表示，對TikTok帶來的資訊安全疑慮必須「零容忍」，因為比利時是歐盟和北約等重要國際機構總部的所在地，是竊取資訊的要道。

可是，仍有18名高官和政黨領袖難以「斷捨離」，包括國防部長Ludivine Dedonder和副首相Petra De Sutter，以及官員帳號中最受歡迎、擁有15.7萬粉絲的法語區總理Elio Di Rupo，他們的應對方法是，為TikTok特別配置一部專用手機，不與其他工作上的網絡連結，也不作其他用途。

比利時首都布魯塞爾是歐盟總部所在。(資料圖片)

比利時首都布魯塞爾是歐盟總部所在。(資料圖片)

專家指「行唔通」

但有資訊安全專家認為，專用手機這招不管用，因為「只要TikTok還在你的口袋裡」，就會有盜取資訊的風險。也有人主張透過電訊系統攔阻，例如在國會的Wi-Fi網絡阻擋TikTok程式連線，但專家指這招也沒用，因用戶仍可從4G系統連網登入。

目前比利時約有420TikTok用戶，報道指，從中間偏右的改革運動黨到偏左的社會黨、生態黨等3名黨主席均表示，到明年國會改選前，他們不可能放棄TikTok，因為這是他們接觸年輕和政治冷感選民的重要渠道。

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