戲院奇談 小學生睇戲竟染性病！醫生揭一座位勿揀｜網上熱話

不少人也曾在戲院遇過奇人怪事，但都可能不及台灣這名小學生的遭遇那麼驚嚇！
戲院奇談1｜小學生無辜染「椰菜花」
台灣傳媒報道，當地一個電視節目《奕起聊健康》早前邀請了兩位泌尿科醫生分享奇怪案例，其中一個案例是有小學生染上的俗稱「椰菜花」(性器疣)的性病，而這小學生從未發生過性行為。
醫生問診後，該位小學生想起發病前，曾經去戲院看戲後，醫生推斷病毒源頭很可能就是戲院，估計小學生可能在戲院座位接觸到帶有病毒的體液，加上沒有洗手，導致之後受到感染。
受訪的醫生建議民眾，最好選擇光顧較知名的大型影院，因清潔工作可能會做得較足；而選擇座位時，最好揀靠前一點的，原因是「太後排座位比較容易『幹壞事』」。
戲院奇談2｜全院得你一個 偏偏有人要坐你隔籬
除了上述的「睇戲染椰菜花」奇聞外，外國一名男子日前在社交平台X分享其「揀位怪行為」，名為zäc的樓主發文稱「周一去交朋友」(goint to make a friend on Monday)，同時貼出一張戲院揀位圖，可見全院本來只得一人買了票，而樓主千不揀萬不揀，偏偏要揀該位觀眾旁邊的座位。
貼文旋即吸引逾160萬次瀏覽，並引來萬民狠批，指樓主是「人類的恥辱」、「太邪惡了」、「這應被列為非法」、「我會好嬲」、「我不喜歡你這種人」、「希望你隔籬位不斷放屁」；亦有人認為該位觀眾應該會立即調位，避開樓主，不會讓他「交友」得逞。