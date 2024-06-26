戲院奇談 小學生睇戲竟染性病！醫生揭一座位勿揀｜網上熱話

不少人也曾在戲院遇過奇人怪事，但都可能不及台灣這名小學生的遭遇那麼驚嚇！

戲院奇談1｜小學生無辜染「椰菜花」

台灣傳媒報道，當地一個電視節目《奕起聊健康》早前邀請了兩位泌尿科醫生分享奇怪案例，其中一個案例是有小學生染上的俗稱「椰菜花」(性器疣)的性病，而這小學生從未發生過性行為。

醫生問診後，該位小學生想起發病前，曾經去戲院看戲後，醫生推斷病毒源頭很可能就是戲院，估計小學生可能在戲院座位接觸到帶有病毒的體液，加上沒有洗手，導致之後受到感染。