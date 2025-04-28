打擊赴美生育旅遊 美駐華使領館發簡體中文版告示 宣布將拒發簽證

赴美「生育旅遊」是總統特朗普再入主白宮後要打擊的移民問題之一，國務院近日強調，生育旅遊令人無法接受，領事官員將依法拒絕所有這類簽證的申請。美國駐華使領館也在其社交帳號發布以簡體中文書寫的告示。
根據美國憲法第14修正案的公民權條款，所有在美國出生的人都被視為公民。特朗普在第一任期期間，打算以行政命令方式變更透過旅遊簽證赴美生產者子女的公民權，但並未施行，現在再度執政的特朗普，將減少移民列為政績重點。
美國國務院：無法接受生育旅遊
美國國務院領事事務局本月25日在社交平台「X」官方帳號發文表示，外國父母使用美國旅遊簽證，赴美國生產從而讓子女獲得公民身份，這種做法令人無法接受，還可能讓美國納稅人來負擔醫療費用。發文指，「這就是所謂的生育旅遊(birth tourism)，美國領事官員會依據美國移民法拒絕所有這類簽證申請」。
簡體中文版告示
領事事務局指出，透過生育旅遊濫用美國移民制度者，未來可能無法獲得美國簽證或前往美國。美國駐中國使領館的X帳號翌日發布上述內容的簡體中文版。內容為：「一些外國父母申請美國旅遊簽證的主要目的是把孩子生在美國，讓孩子獲得美國公民身份，這是不可接受的，結果最終可能要由美國納稅人來為這些醫療費用買單。這就是所謂的“生育旅遊”。美國領事官員會根據美國移民法拒絕所有此類簽證申請。那些通過“生育旅遊”濫用我們移民制度的人可能會失去今後申請美國簽證或前往美國的資格。這是美國國務院服務和保護美國納稅人和社區的又一種方法。」
加州生育旅遊公司經營者遭判囚
生育旅遊長年以來在美國各州運作，為來自俄羅斯中國、尼日利亞等國家的人提供服務，人們將這視為讓孩子在美國接受大學教育並獲得更好未來的管道。再者，孩子年滿21歲後，直系親屬可向美國申請永久居留權。
聯邦政府曾對南加州「生育旅遊業」進行大規模掃蕩。檢察部門2019年公布一宗案例，指3間坐月中心涉案，19人遭起訴。這是聯邦政府首度起訴生育旅遊相關業者和客戶。
加州女子董晶(Phoebe Dong)和丈夫劉維岳(Michael Liu)因經營「美國快樂寶寶」(USA Happy Baby)公司，去年9月被控串謀和洗錢，被判罪成。檢方對董晶求處5年以上監禁，說她和劉維岳幫助超過100名中國孕婦前往美國生孩子。
檢方說，董晶與丈夫與其他人合作，教導女客戶如何欺瞞海關官員，教她們穿著寬鬆衣服，從管理比較鬆懈的機場入境，以掩飾懷孕。經審理後，法官今年年初判處董晶近3年半監禁。