打擊赴美生育旅遊 美駐華使領館發簡體中文版告示 宣布將拒發簽證

赴美「生育旅遊」是總統特朗普再入主白宮後要打擊的移民問題之一，國務院近日強調，生育旅遊令人無法接受，領事官員將依法拒絕所有這類簽證的申請。美國駐華使領館也在其社交帳號發布以簡體中文書寫的告示。

根據美國憲法第14修正案的公民權條款，所有在美國出生的人都被視為公民。特朗普在第一任期期間，打算以行政命令方式變更透過旅遊簽證赴美生產者子女的公民權，但並未施行，現在再度執政的特朗普，將減少移民列為政績重點。

美國國務院：無法接受生育旅遊

美國國務院領事事務局本月25日在社交平台「X」官方帳號發文表示，外國父母使用美國旅遊簽證，赴美國生產從而讓子女獲得公民身份，這種做法令人無法接受，還可能讓美國納稅人來負擔醫療費用。發文指，「這就是所謂的生育旅遊(birth tourism)，美國領事官員會依據美國移民法拒絕所有這類簽證申請」。