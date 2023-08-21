打空氣針注射胰島素 英「魔鬼護士」殺7嬰判囚終身 拒出庭面對被轟「邪惡到最後」

案發在英國西北部切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital)的新生兒病房內，萊比於15年6月至16年6月，趁值夜班時以多種方式故意傷害嬰兒，包括將強行餵奶、拔掉呼吸管、將空氣注入嬰兒的血液、把胰島素注入靜脈以及干擾呼吸喉管等。萊比先後殺害5名男嬰和2名女嬰，最小的受害者甚至才剛出生僅1天。因嬰兒死亡率高得不尋常，且死因均為心臟衰竭，警方遂展開調查令恐怖案情曝光。

據報警方搜查萊比住所時，發現一張手寫的紙條，寫道︰「我故意殺死他們，因為我不夠好，無法照顧他們…… 我是一個可怕又邪惡之人。我是惡魔，是我幹的」。但她出庭時卻否認指控，聲稱未曾傷害嬰兒，並把嬰兒的死亡歸咎於醫院衛生水平欠佳和人手不足。

護士殺嬰案｜法官斥被告︰對重病兒童展現「病態的著迷」

法官宣判刑期時表示，萊比對嚴重病童展現了「病態的著迷」，並在他們為存活而奮鬥的過程中，施以「劇烈的痛苦」。他斥萊比的行為「完全違背了對嬰兒培育和照顧的正常人類本能，嚴重違反了所有公民對從事醫療和護理職業的人所寄予的信任」，而她傷害的嬰兒「都是早產嬰兒，其中一些嬰兒有可能無法存活，但在每個案件中，你有意傷害他們，意圖殺害他們」。法官並稱，萊比更否認自己所做的錯誤行為，判處她終身監禁。

萊比被捕當日︰